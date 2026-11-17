카타르전 앞둔 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 임시 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]황인범(포르투)에 이어 안정환 해설위원도 작심 발언을 했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 친선 경기를 치르고 있다.

안 위원은 카타르전 해설 중 "(한국 축구) 결정을 내리는 사람이 없어서 아까운 시간을 보내는 것이 아쉽다. 우리는 시간을 많이 잃어버리고 있는 상황인데, 일본은 앞으로 4년을 바라보고 있다"고 한숨을 내쉬었다.

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카타르전 앞둔 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 훈련을 지켜보고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

한국의 2026년 마지막 A매치다. 이번 경기는 27일 대한축구협회와 계약이 끝나는 모레노 감독의 마지막 경기가 될 수도 있다. 모레노 감독은 9~11월 A매치 6경기를 치르기로 계약했다. 이 결과에 따라 축구협회 전력강화위원회의 평가를 거쳐 내년 1월 아시안컵까지 지휘봉을 맡길 수 있는 조항을 계약서에 넣었다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막 예정이던 2027년 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 치르기로 연기했다. 개최국 정세 불안 때문이다. 모레노 감독의 거취도 불투명해졌다. 축구협회는 회장 공석 상태에서 현실적으로 모레노 감독과의 계약 연장을 결정하기 부담스러운 상황이기 때문이다.

대한축구협회는 17일 '모레노 감독과 스페인 코치진은 카타르전 이후 스페인으로 귀국할 예정'이라고 밝혔다. 이후 6경기에 대한 평가가 이뤄질 예정이다. 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼치고, 이를 이사회에 통보한다. 이사회는 연장 여부를 결정하고 이후 재공지가 이뤄질 것으로 보인다. 대표팀을 더 맡을 수 있을지, 맡더라도 얼마나 계약을 연장할 지는 아직 미지수다.

줄 곳 찾는 황인범 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 황인범이 드리블을 하며 패스줄 곳을 찾고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

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앞서 황인범은 관련해서 "이런 얘기를 하는 것도 조심스럽다. 비록 미뤄지긴 했지만, 아시안컵을 앞두고 입지가 불투명한 임시 사령탑과 준비를 한다는 게 모두에게 좋을 게 없다고 생각했었다. 축구협회를 책임질 회장님이 없다 보니 대표팀마저 임시 감독 체제로 가게 됐다. 모레노 감독님과 아시안컵까지 함께 간다라는 부분이 결정돼 있었다면 선수들과 감독의 소통도 더 수월할 수 있었을 것"이라며 "모레노 감독님이 유임하실지, 원래 계약대로만 하실지는 잘 모르겠다. 그래도 카타르전에선 선수들이 감독님이 원하는 모습을 경기장에서 볼 수 있도록 해야 한다. 어떤 결과로 이어지든 감독님도 후회 없게 하는 게 선수들의 역할"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com