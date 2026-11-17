Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]한국이 선제골로 카타르에 기선제압했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 전반 1-0 리드를 잡았다.

10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위인 카타르는 직전 맞대결을 벌인 사우디아라비아보다도 FIFA 랭킹이 낮다. 한국은 역대 전적에서 카타르와 역대 전적에서 6승2무3패로 앞선다. 지난 2020년 11월 맞대결에서도 한국이 2대1로 웃었다. 다만 2019년 아시안컵 8강에서 0대1로 패하며 발목을 잡힌 바 있기에 방심할 수는 없는 상대다.

Advertisement

한국은 앞서 같은 장소에서 13일에 열린 사우디와의 친선경기에서 2대3으로 패하는 굴욕을 당했다. 21년 만의 패배, 42년 만의 3실점이라는 아쉬운 결과, 더불어 경기 내내 사우디조차 압도하지 못한 경기력이 뼈아팠다. 대표팀은 사우디전을 앞두고 갈등을 봉합하고자, 핵심 선수들의 입장문까지 발표하며 의기투합했으나 결과를 만들지 못했다.

카타르전은 모레노 감독에게는 마지막 기회였다. 책임이 주어진 6경기 중 마지막 경기다. 앞서 대한축구협회(KFA)는 17일 공식 채널을 통해 '모레노 감독과 스페인 코치진은 카타르전 이후 스페인으로 귀국할 예정이다'고 밝혔다. 이후 6경기에 대한 평가가 이뤄질 예정이다. 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼치고, 이를 이사회에 통보한다. 이사회는 연장 여부를 결정하고 이후 재공지가 이뤄질 것으로 보인다. 다만 협회 상황과 앞선 경기들의 부진한 성과를 고려하면 대표팀 계약 연장 여부는 불투명하다.

Advertisement

모레노 감독은 마지막 경기에서 적지 않은 변화를 택했다. 경기에 앞서 예고한 로테이션이 이뤄진 모습이었다. 다만 손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등 대표팀의 기본 골격은 빼놓지 않았다. 다시 4-4-2 포메이션을 꺼내든 그는 투톱은 손흥민과 오세훈(마치다)을 배치했다. 좌우 날개에는 송민규(나시오날)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 김봉수(대전)가 꾸렸다. 포백은 이명재(대전)-김민재-김지수(브렌트포드)-최준(서울)이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다.

Advertisement

전반 43분 선제골이 터졌다. 측면에서 송민규가 직접 돌파 후 올린 크로스, 전반 내내 여러 번 상대 골문을 겨냥했던 오세훈의 머리가 빛났다. 헤더로 마무리하며 카타르 골망을 흔들었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com