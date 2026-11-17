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[스포츠조선 박찬준 기자]카타르는 상대가 되지 않았다. 모레노호가 마지막 A매치에서 맹공을 퍼붓고 있다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르(FIFA랭킹 60위)와 친선 경기 전반전을 1-0으로 마쳤다. 카타르전은 11월 A매치 중동 2연전의 두번째 경기이자 2026년 마지막 A매치다. 2026년 북중미월드컵 실패를 비롯, 각종 실기로 차갑게 식은 팬들의 마음을 돌리기 위해서는 '유종의 미'가 중요하다.

무엇보다 모레노 감독의 마지막 경기다. 홍명보 감독 사퇴 후 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독의 계약기간은 11월27일까지다. 당초 1월 사우디에서 열릴 예정이던 아시안컵까지 연장 옵션이 있었지만, 중동 정세 불안으로 아시안컵이 12월로 연기되며 모레노 감독의 미래는 불투명해졌다. 설상가상으로 정몽규 회장이 물러나며 공석이 된 대한축구협회장 선거마저 연기된 상황이다.

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모레노 감독은 데뷔전이었던 9~10월 A매치에서 2승1무1패를 거뒀지만, 기대했던 만큼의 경기력을 보이지 못했다. 이번 11월 A매치가 중요했지만, 첫 경기였던 13일 사우디아라비아(FIFA랭킹 55위)와의 경기에서 졸전 끝에 2대3으로 패했다. 한국이 사우디에 패한 것은 21년 만이다. 3실점이나 허용한 것은 무려 42년 만의 굴욕이었다.

사진=KFA SNS 캡처

모레노 감독은 큰 폭의 변화를 택했다. 무려 7명을 바꿨다. 모레노 감독은 경기 전 "카타르전 에선 로테이션이 충분히 있을 예정"이라며 "평가전인 만큼 잠재력이 있는 어린 선수들을 국제대회 경험을 쌓는 차원에서 기용하는 게 좋다고 생각한다. 그것이 국가대표 감독의 역할"이라고 했다.

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선발 명단은 예고대로였다. 핵심인 '삼대장'은 자리를 지켰고, 로테이션의 주인공들도 선발에 자리를 잡았다. 모레노 감독은 4-4-2 카드를 다시 꺼냈다. 투톱은 손흥민(LAFC)과 오세훈(마치다)이 자리했다. 좌우 날개에는 송민규(나시오날)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범(포르투)과 김봉수(대전)이 꾸렸다. 포백은 이명재(대전)-김민재-김지수(브렌트포드)-최준(서울)이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다.

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변화는 성공적이었다. 사우디전에서 뛰지 못한 한국은 이날 젊은 선수들이 대거 가세하자, 확실히 에너지 레벨이 눈에 띄게 올라간 모습이었다. 오세훈이 전방에서 싸워주며 투톱의 효율이 좋아졌고, 김봉수가 중원에서 황인범가 좋은 호흡을 보였다. 이명재-최준은 날카로운 오버래핑으로 측면 미드필더들을 편하게 했다.

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한국이 시작하자마자 강하게 몰아붙였다. 전반 1분 손흥민이 중앙으로 파고들며 이강인에게 패스했다. 이강인이 오버래핑한 최준에게 내줬고, 최준은 지체없이 크로스를 올렸다. 볼은 파고들던 송민규에 향했지만, 제대로 머리에 맞지 않았다. 한국이 사우디전과 비교해 적극적인 움직임으로 공격을 주도했다.

5분 아쉬운 기회를 놓쳤다. 송민규가 페널티박스 왼쪽에서 수비 두 명을 제친 후 때린 오른발 슈팅이 골대를 맞고 나왔다. 이어 오세훈이 리바운드된 볼을 잡아 손흥민에게 내줬다. 손흥민의 슈팅은 육탄방어에 걸렸다. 계속된 공격에서 이강인이 오른쪽에서 올린 왼발 크로스를 송민규가 헤더로 마무리했지만, 골키퍼에 잡혔다.

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10분에는 이강인-오세훈의 콤비가 빛났다. 이강인이 오른쪽에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸다. 오세훈이 뛰어들며 머리에 맞췄지만, 빗나갔다. 15분에는 손흥민이 돌파하며 좋은 위치에서 얻어낸 프리킥을 이강인이 찼다. 볼은 오른쪽 골대 구석으로 향했지만, 골키퍼가 잘 막아냈다.

19분 손흥민에게 또 기회가 왔다. 오세훈이 왼쪽에서 돌파하며 꺾어준 볼이 손흥민에 향했다. 오른발 인사이드 슈팅을 시도했지만, 골키퍼에 막혔다. 23분에는 이명재의 날카로운 패스가 아크 정면에 있던 오세훈에 연결됐다. 오세훈이 파고들던 손흥민에 내줬지만, 제대로 이어지지 않았다.

33분 또 한번 결정적인 기회가 왔다. 송민규의 스루패스를 받은 손흥민이 박스까지 파고들었다. 지체없이 중앙으로 파고들던 오세훈에게 연결했지만, 오세훈의 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 34분에는 오버래핑한 이명재의 날카로운 크로스를 오세훈이 헤더로 연결했지만, 또 다시 카타르 골키퍼에 막혔다.

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42분 이강인이 오른쪽서 또 다시 날카로운 크로스를 올렸지만, 오세훈의 헤더가 상대 수비에 걸렸다. 43분 수많은 기회를 못살렸던 오세훈이 드디어 골을 넣었다. 송민규가 멋진 돌파로 왼쪽을 파고들었다. 정확한 크로스가 오세훈에 향했고, 오세훈이 침착하게 머리로 마무리했다. 결국 전반은 1-0으로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com