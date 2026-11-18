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[스포츠조선 박찬준 기자]예상대로 수원 삼성이 조기에 승격을 확정지었다.

이제 2라운드 만을 남겨둔 '하나은행 K리그2 2026'의 시선은 '2위 전쟁'으로 향한다. 올 시즌 K리그2는 2위팀도 다이렉트 승격한다. 변수가 많은 플레이오프(PO)를 치르지 않고 올라 갈 수 있는만큼, 사선에 있는 3팀이 마지막까지 사력을 다하고 있다. 2위 경쟁은 수원FC(승점 60), 서울 이랜드(승점 57), 대구FC(승점 56)의 '3파전'이다. 이같은 의지가 반영된 듯 3팀은 나란히 이번 주말 펼쳐진 32라운드에서 승리를 챙겼다.

수원FC는 7일 홈에서 경남FC를 3대0으로 꺾었다. 15경기(9승6무) 동안 지지 않다 충남아산과의 30라운드(0대1)에서 무패행진이 끊긴 수원FC는 이후 후유증 없이 연승에 성공했다. 2경기 연속 무실점에 대량 득점까지 성공했다. 안정된 경기력을 앞세운 수원FC는 꾸준히 결과를 만들어내고 있다. 서울E도 같은 날 홈에서 전남 드래곤즈에 3대2 역전승을 거뒀다. 지난 라운드 용인FC전 패배의 아픔을 씻었다. 에울레르가 멀티골, 박재용이 결승골을 터뜨렸다. 서울E는 최근 3경기에서 무려 11골을 몰아넣는 막강 화력을 과시 중이다.

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대구도 7일 세징야의 코너킥, 에드가의 헤더라는 특급 공식을 앞세워 성남FC 원정에서 1대0으로 웃었다. 대구는 최근 4경기 무패를 달리며 막판 스퍼트 중이다.

3팀은 그대로 순위를 2~4위로 유지했다. 다만 다득점에서는 변화가 생겼다. 대구가 58골인 가운데, 수원FC와 서울E가 한 골 뒤진 57골을 기록 중이다. 승점 다음으로 중요한 다득점 변수가 사실상 사라진만큼, 2위 경쟁은 결국 '이변 피하기' 싸움이 될 전망이다.

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현재 2위는 기세나 경기력 면에서 기복이 거의 없는 수원FC가 유리한 상황이다. 하지만 마지막까지 눈을 떼면 안된다. 올 시즌 K리그2는 3~6위팀이 K리그2 플레이오프(PO)를 치른다. 3-6위, 4-5위가 준PO를 갖는다. 여기서 승리한 팀끼리 PO를 치러 승리한 팀은 승격하고, 패한 팀은 K리그1 최하위를 확정한 광주FC와 승강 PO를 치러야 한다.

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PO에는 K리그2만의 특별한 규정이 있다. 정규리그 순위가 높은 팀에게 큰 어드밴티지를 준다. 정규리그 상위팀은 홈에서 경기를 갖고, 90분간 경기를 치러 무승부만 거둬도 다음 라운드에 갈 수 있다. 이미 4위 내 진입을 확정지은 서울E와 대구는 설령 2위를 놓치더라도 3위를 위해 마지막까지 싸워야 한다. 3위를 차지하면 규정상 준PO와 PO에서 모두 비기더라도 승격할 수 있다. 김도균 서울E 감독이 "다이렉트 승격을 하지 못하더라도 적어도 3위는 사수해야 한다"고 한 이유다. 두 팀의 승점차는 1점에 불과하다.

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현재 치열한 6강 싸움을 펼치고 있는 5위 부산 아이파크(승점 48·47득점), 6위 화성FC(승점 48·45득점), 7위 충남아산(승점 43·42득점) 역시 1차 목표는 6위 내 진입이지만, 한계단이라도 더 순위를 올리기 위해 마지막까지 사력을 다할 전망이다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com