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[스포츠조선 박찬준 기자]11월 A매치에서 또 다시 한-일 축구의 희비가 극명히 엇갈렸다. 한국이 '아시아 5위' 사우디아라비아에 2대3으로 패하며 21년 만의 굴욕을 맛본 사이, 일본은 '영원한 우승후보' 브라질을 3대2로 꺾었다. 지난해 10월 사상 처음으로 브라질을 3대2로 제압한 일본은 1년 만에 또 다시 대어를 낚았다.

2022년 카타르월드컵에서 나란히 동반 16강에 올랐던 한-일 축구는 이후 급격히 격차가 벌어지고 있다. 2026년 북중미 대회에서 일본이 네덜란드, 스웨덴, 튀니지가 속한 죽음의 조를 통과하는 동안, 한국은 '경우의 수'의 늪에 허덕이며 32강 진출에 실패했다. 단순히 결과만 이야기하는 것이 아니다. '명장' 카를로 안첼로티 브라질 감독은 "일본은 최고 수준에서도 경쟁력을 갖춘 좋은 팀"이라고 엄지를 치켜올렸다.

일본은 확고한 게임 모델을 바탕으로 어떤 팀을 만나도 흔들림 없는 경기력을 보인다. 지난 북중미 대회에서도 미토마 가오루, 미나미노 다쿠마 등 핵심 공격자원이 모두 낙마했지만, 강호들을 상대로 결과를 만들어냈다. 이번 브라질전에서도 우에다 아야세, 가마다 다이치, 도미야스 다케히로 등 핵심 자원들이 빠졌지만, 귀중한 승리를 거뒀다. 모리야스 하지메 감독이 2018년부터 무려 8년간 집권하며 쌓아온 뎁스의 힘이었다.

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세계 최고의 명장 알렉스 퍼거슨 감독은 "경기의 99%는 선수들이 만들고, 나머지 1%는 감독이 만든다. 그러나 감독의 1% 없이는 100%가 될 수 없다"는 명언을 남겼다. 감독이 그만큼 중요하지만, 결국 승부를 결정짓는 것은 선수들의 기량과 헌신이라는 이야기다. '얼마나 좋은 선수들을 보유하고 있느냐'는 경쟁력을 가르는 가장 중요한 덕목이다.

그런 의미에서 지난 4년은 한국축구에게 '잃어버린 시간'이었다. 모리야스 감독은 8년 간 무려 154명의 선수를 기용했다. 2018년 러시아 대회서 16강에 오른 후 세계 정상을 목표로 세운 모리야스 감독은 선수 선발에 더욱 열을 올렸다. 단순히 찾기에 그치지 않았다. 경기에 기용해 경험을 쌓게 했다. 전후반 멤버를 100% 바꿀 정도였다. 그 결과 모리야스 감독이 지난 4년 간 대표팀에 활용한 선수는 90여명에 육박했다. 더 넓어진 풀에서 선수를 선발하니, 그만큼 좋은 스쿼드를 꾸리게 됐고, 이는 경기력으로 이어졌다.

로이터연합뉴스

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반면 한국은 지난 4년 간 2명의 감독, 3명의 임시 감독이 부임하는 파행 속 사실상 손을 놓았다. 같은 출발선에 서고도 일본과 격차가 커진 이유다. 한국은 카타르월드컵 이후 지금까지 75명의 선수가 태극마크를 달고 그라운드를 누볐다. 그 중 절반에 달하는 36명이 파울루 벤투 감독이 활용했던 선수로, 사실상 카타르월드컵 유산으로 버텼다고 해도 과언이 아니다.

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외유를 일삼으며 K리그를 외면한 위르겐 클린스만 감독 체제에서 A매치에 데뷔한 선수는 불과 7명이었다. 그 중 지금까지 대표팀에 살아남은 선수는 설영우(아우크스부르크) 단 한 명 뿐이다. 클린스만 경질 후 새 감독 찾기에 난항을 겪으며 황선홍, 김도훈 임시 감독 체제에 돌입한 한국 축구는 더더욱 세대교체와는 멀어졌다.

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이후 우여곡절 끝에 지휘봉을 잡은 홍명보 감독은 부랴부랴 새판짜기에 나섰다. 홍 감독은 2년 정도의 재임 기간 동안 무려 23명의 선수를 A매치에 데뷔시켰지만, 이미 물은 고일대로 고인 상태였다. 내분설 역시 여기서 비롯됐다. 사우디전 베스트11의 평균 연령 29.9세는 한국축구의 현주소였다. '고강도'를 강조하는 현대 트렌드에서 어긋나, 뛰지 못하는 한국 축구는 아시아에서조차 경쟁력을 상실했다.

치욕의 2026년을 보낸 한국축구의 2027년 화두는 '희망'이 돼야 한다. 결국 답은 '젊은 피'다. 언제까지 손흥민만으로 축구할 수는 없다. 물론 대표팀은 증명하는 자리다. 냉정히 손흥민을 뛰어넘는 젊은 재능이 보이지 않는 것도 사실이다. 그렇다고 젊은 피를 외면해서도 안된다. 벤투 감독의 꾸준한 기용 속 욕받이에서 황태자가 된 황인범(포르투)의 사례를 기억할 필요가 있다. 기회는 경험이 되고, 그 경험이 쌓여 클래스를 만든다. '154'와 '75'의 차이는 지금 한-일 축구의 격차를 만들었다. 용기 있는 선택이 절실한 순간이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com