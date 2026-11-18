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[스포츠조선 박찬준 기자]비록 승리하지 못했지만, 기대감을 키우기에 충분한 경기였다.

김은중 감독이 이끄는 21세이하(U-21) 대표팀은 17일 천안종합운동장에서 열린 멕시코와 친선경기서 0대0으로 비겼다. 14일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 비공개 경기에서도 0대0으로 비긴 한국은 '북중미의 강호' 멕시코와의 2연전을 2무로 마쳤다. 앞서 10월 호주 원정 2연전에서 1승1무를 거둔 김은중호는 4경기 무패를 달렸다.

김 감독은 이날 4-3-3 카드를 꺼냈다. '18세 유럽파' 김예건(즈베즈다)과 김준하(제주)를 좌우 날개에 두고, K리그에서 좋은 모습을 보인 박혜성(부산)과 성예건(부천)을 중원에 내세웠다. 김은중호의 컨셉트는 확실했다. 과감한 전방 압박이 핵심이었다. 높은 위치에서부터 볼을 뺏으며 기회를 만들어 냈다. 빠른 트랜지션도 돋보였다. 선수들이 높은 에너지 레벨을 바탕으로 시종 공수를 오갔다.

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공격 시 좌우를 폭넓게 활용하며, 직선적인 플레이로 속도를 높였다. 김예건의 유려한 돌파는 확실히 위협적이었다. 김준하의 저돌적인 플레이도 좋았다. 박혜성은 정확한 롱패스로 빠르게 볼을 전개했다. 끈끈하고 까다로운 멕시코를 상대로도 경쟁력을 보였다. 수비에서도 함선우(화성)를 축으로 단단한 모습을 보였다. 멕시코의 빠른 공격을 효과적으로 막아내며, 두 경기 모두 무실점으로 마쳤다. 고비마다 김민수(대전) 골키퍼의 선방쇼도 빛났다.

아쉬운 것은 마무리였다. 김 감독은 이번 경기를 앞두고 가진 기자회견에서 "1차전에서 마무리가 아쉬웠다. 결정력을 높이는데 집중하겠다"고 했지만, 확실히 유럽파나 부상자들의 공백이 느껴졌다. 김은중호는 A대표팀에도 뽑혔던 김민수(레인저스)를 비롯해 하정우(수원FC), 전민규(성남) 등 야심차게 선발한 공격수들이 줄줄이 낙마하는 불운을 겪었다. 활발한 움직임으로 박스까지는 잘 갔지만, 마지막 장면에서 결정을 짓지 못했다.

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전반 부진했던 김결(수원)을 대신해 후반 들어간 박상현(김포)이 좋은 모습을 보인 것이 소득이었다. 대체 발탁된 박상현은 큰 사이즈와 좋은 운동능력으로 눈도장을 찍었다. 박상현은 후반 3분 박혜성의 스루패스를 받아 때린 오른발 슈팅이 옆그물을 때렸고, 18분 골키퍼와 맞선 기회에서 날린 슈팅이 골키퍼에 막히고 말았다. 김 감독은 후반 윤도영(마그데부르크)을 비롯해 이건희 고종현(이상 수원) 최병욱(제주) 손승민(대구) 등을 차례로 투입해 기동력을 높이며 마지막까지 공격에 박차를 가했다. 하지만 결국 득점엔 실패했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com