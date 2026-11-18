사진=이글미디어

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[스포츠조선 강우진 기자]오현규가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼로 합류할 수 있을까. 부진한 공격수 도미닉 솔란케의 대체자로 그가 주목받고 있다.

영국 더하드태클은 17일(한국시각) '토트넘은 득점력이 뛰어난 공격수를 영입하기 위해 다시 이적시장에 나서야 한다'며 '오현규의 현재 상황은 그를 매력적인 영입 대상으로 만들고 있다'고 보도했다.

튀르키예 쉬페르리그 베식타시 소속의 오현규는 지난 2023년 1월 셀틱에 합류하며 유럽 무대에 진출했다. 이후 그는 득점력을 상당히 끌어올리면서 헹크(벨기에)를 거쳐 베식타시에 입성했다. 오현규는 35경기에서 12골 7도움을 기록하는 인상적인 활약을 펼쳤다. 다만 2026~2027시즌에는 선발 명단에 들었다가 제외되기를 반복하고 있어 아쉬움을 남긴다.

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로이터연합뉴스

그럼에도 오현규의 경기력은 EPL 구단들의 관심을 끌기에 충분했다.

앞서 튀르키예 가제테시에 따르면 오현규는 토트넘의 관심을 받고 있다. 토트넘은 1월 이적시장에서 스트라이커를 영입해 공격진을 보강하려 한다.

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토트넘은 지난여름 이적시장에서 오현규 영입을 검토했지만, 실제 계약으로 이어지지는 않았다. 토트넘의 지속적인 관심은 득점력 있는 공격수를 영입해야 하는 토트넘의 절박한 상황을 반영한다. 솔란케는 토트넘에 합류한 이후 확실한 붙박이 스트라이커로 자리잡지 못했다. 최근에는 잦은 부상과 좋지 못한 컨디션으로 도움이 되지 않고 있다. 여기에 또다른 공격수 오마르 마르무시는 아직 팀에서 확실한 입지를 확보하지 못했다. 일각에서는 그의 기복있는 경기력에 대한 비판이 일고 있다.

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토트넘이 오현규를 수월하게 영입할 수 있을지는 또다른 문제다. 베식타시는 오현규를 영입한 지 1년도 채 되지 않은 시점이라 매각하는 것을 꺼리고 있다고 한다. 구단이 그를 최소 2026~2027시즌이 끝날 때까지는 팀에 잔류시키기를 원한다는 것이다. 이 때문에 토트넘이 오현규를 영입하려면 약 3000만유로(약 440억원)를 투입할 필요가 있다는 주장까지 나왔다. 한국인 프리미어리거가 전멸한 EPL에 오현규가 깜짝 입성해 한국 팬들에게 한 줄기 빛이 될 수 있을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com