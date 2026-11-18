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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게 가장 잘 어울리는 측면 파트너가 될 수 있다. 최준의 가치가 빛났다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다.

10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위인 카타르는 직전 맞대결을 벌인 사우디아라비아보다도 FIFA 랭킹이 낮다. 한국은 역대 전적에서 카타르와 역대 전적에서 6승2무3패로 앞선다. 지난 2020년 11월 맞대결에서도 한국이 2대1로 웃었다. 다만 2019년 아시안컵 8강에서 0대1로 패하며 발목을 잡힌 바 있기에 방심할 수는 없는 상대였다.

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모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 투톱은 손흥민과 오세훈(마치다)을 배치했다. 좌우 날개에는 송민규(나시오날)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 김봉수(대전)가 꾸렸다. 포백은 이명재(대전)-김민재-김지수(브렌트포드)-최준(서울)이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다.

수비 라인에서는 최준을 선발로 기용하며 눈길을 끌었다. 최준은 이번 경기가 태극마크를 달고 첫 선발 경기였다. 지난해 6월 이라크와의 2026년 북중미월드컵 아시아 3차 예선에서 교체 출전하며 A매치 데뷔전을 치른 최준은 이후 대표팀 문을 넘지 못했다. 하지만 모레노 감독이 최준의 가치에 주목했다. 9~10월에도 명단에 올랐지만. 예열에 그쳤다. 3경기에 출전, 모두 교체였고 출전 시간은 34분이었다.

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11월도 비슷하게 마무리될 수 있었다. 그러나 기회는 마지막 순간 찾아왔다. 모레노 감독은 자신의 마지막 경기에서 최준을 선발로 기용했다. 성공적이었다. 특히 우측에 함께 자리한 이강인과의 궁합에서 합격점을 받을만한 경기력을 선보였다. 이강인은 지난 9~10월 A매치부터 줄곧 대표팀 내에서 역할과 동선 문제가 끊이지 않았다. 이강인은 오른쪽 측면에 묶여 상대의 집중 견제를 받았고, 중앙으로 이동하거나, 측면에 자리 잡는 과정에서 풀백 설영우와 동선이 자주 겹쳤다. 풀백이 올라가면 그 빈자리를 이강인이 커버해야 했다. 수비 부담은 늘어나고, 활약할 여지는 줄어들었다.

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반면 최준과 함께 뛴 카타르전에서는 이런 부담이 한결 줄어들었다. 직선적인 움직임을 보여준 최준은 우측에서 위아래로 적극적으로 움직이며, 수비 뒷공간 돌파와 압박에 적극적이었다. 패스를 받아 문전으로 올리는 크로스에도 망설임이 없었다. 이강인은 최준의 움직임을 통해 공격 상황에서 공간을 확보했다. 이강인은 이날 우측과 중앙까지 편안히 움직이며 카타르 수비를 위협했다. 수비 시에는 빠른 커버로 이강인이 아래까지 내려와야 하는 부담도 크게 줄었다. 함께 좋은 호흡을 보여준 최준의 가치도 더불어 상승했다.

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11월의 활약은 시작일 수 있다. 탄탄히 성장한 기량은 어느새 대표팀 레벨에 근접해 있었다. 2021년 부산 아이파크로 이적한 그는 3년 동안 두 차례나 K리그2 시즌 베스트11에 이름을 올리며 주가를 높였다. 2024년 1월 서울 지휘봉을 잡은 김기동 감독의 부름을 받고 상암에 안착해 주전으로 거듭났다. 올 시즌은 FC서울이 10년 만의 K리그1 우승을 차지하는데 기여한 핵심 멤버였다. 이제 대표팀에서도 자신의 자리를 찾는 본격적인 도약에 시동을 걸었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com