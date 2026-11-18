사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]송민규(나시오날)가 한 단계 더 '업그레이드' 돼 돌아왔다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

송민규는 이날 4-4-2 포메이션의 왼쪽 날개로 선발 출격했다. 그는 경기 초반부터 가벼운 움직임을 선보였다. 경기 시작과 동시에 강렬한 헤더로 상대의 간담을 서늘케했다. 특유의 왕성한 움직임을 앞세워 카타르의 수비를 흔들었다. 전반 6분엔 이강인(아틀레티코 마드리드)이 반대쪽에서 올린 크로스를 헤더슛으로 연결하기도 했다.

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적극적으로 움직이던 송민규는 전반 43분 기어코 공격포인트를 폭발했다. 그는 김지수(브렌트퍼드)가 강력한 압박으로 얻어낸 공을 이어받았다. 송민규는 상대 진영으로 빠르게 달려들어 오세훈(시미즈)의 헤더골을 어시스트했다.

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1999년생 송민규는 올 시즌 새 도전을 택했다. 그는 겨울 이적 시장을 통해 FC서울의 유니폼을 입었다. '스승' 김기동 감독과 재회했다. 송민규는 김 감독 체제 4-4-2 포메이션에서 엄청난 활동량을 앞세워 장점을 극대화했다. K리그1 25경기에 나서 5골-4도움을 기록하며 서울의 공격을 이끌었다.

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또 한번의 변화가 있었다. 그는 여름 이적 시장을 통해 포르투갈 무대로 향했다. '아름다운 이별'이었다. 서울은 송민규와 계약할 당시 유럽 구단에서 영입 제의가 올 경우 이적료 없이 팀을 떠날 수 있다는 조건에 합의한 것으로 알려졌다. 서울은 그 약속을 지킨 것이다.

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유럽 무대를 밟은 송민규는 모레노 감독의 부름을 받고 9~10월 A매치에 합류했다. 그는 에콰도르와의 경기에선 풀타임 뛰었고, 우즈베키스탄전에선 후반 교체 투입돼 경기를 소화했다. 직전 사우디아라비아전에선 기회를 잡지 못했지만, 카타르와의 경기에서 선발로 나섰다. 유럽 진출 뒤 한 단계 여유로운 플레이, 자신감을 더해 제 몫을 톡톡히 해냈다. 그는 팀이 1-0으로 앞서던 후반 31분 엄지성(스완지 시티)과 교체돼 경기를 마감했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com