사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구의 중심은 역시 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

한국은 4-4-2 전술을 활용했다. 손흥민(LAFC)과 오세훈(마치다)이 공격을 이끌었다. 송민규(나시오날) 황인범(포르투) 김봉수(대전) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 허리에 위치했다. 수비는 이명재(대전) 김민재(바이에른 뮌헨) 김지수(브렌트퍼드) 최준(서울)이 담당했다. 골문은 송범근(전북)이 착용했다. 사우디아라비아전과 비교해 무려 7자리가 바뀌었다. 손흥민 김민재 황인범 이강인만 두 경기 연속 선발로 그라운드를 밟았다.

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프리킥 준비하는 손흥민-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 이강인이 프리킥을 준비하고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

이강인은 그 어느 때보다 각오가 남달랐다. 그는 직전 사우디아라비아와의 경기에서 아쉬움을 남겼다. 오른쪽 측면에 갇혀 제대로 움직이지 못했다. 스페인 현지에서도 비판이 나왔다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '경기 전, 한국에선 모레노 감독이 이강인의 장점을 더 잘 활용할 방법을 찾아야 한다는 지적이 나왔다. 모레노 감독은 이전 경기들에서도 이강인을 충분히 활용하지 못했다는 비판을 받은 적이 있다. 이번 경기도 예외는 아니었다'고 꼬집었다. 경기 뒤 SNS(소셜네트워크서비스)에서 이강인의 행동이 관심을 모았다. 후반 40분이었다. 이강인이 올린 크로스가 오세훈에게 닿기 전 상대 수비에 막혔다. 이강인은 아쉬움을 느낀 듯 벤치 쪽에 놓인 의자를 발로 차며 답답함을 표출했다.

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선발로 나선 이강인은 경기 초반부터 적극적으로 움직였다. 날카로운 크로스가 특히 빛났다. 그는 2019년 20세 이하(U-20) 월드컵 준우승 동지인 오세훈의 머리를 믿었다. 오세훈에게 연달아 좋은 기회를 제공하며 공격 기회를 창출했다. 또한, 반대편에 있는 송민규에게 반대전환 패스로 득점 찬스를 제공하기도 했다. 결정적 기회도 있었다. 이강인은 전반 16분 상대 파울로 얻은 프리킥 기회 때 키커로 나섰다. 날카로운 왼발킥을 선보였지만, 상대 골키퍼에 막혀 아쉬움을 남겼다. 이강인은 후반 들어 더욱 적극적으로 공격에 가담했다. 후반 13분 손흥민의 패스를 받아 왼발슛을 시도했다. 그러나 상대 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 그는 후반 21분 이동경(울산)과 교체돼 경기를 마쳤다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 손흥민과 함께 팀 내 최다인 3차례 공격 기회를 창출했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com