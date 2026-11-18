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[스포츠조선 강우진 기자]김신욱에 이어서 또 하나의 한국산 고공 폭격기가 등장했다. 대한민국 축구 대표팀의 스트라이커 오세훈(27·시미즈 에스펄스)가 그 주인공이다.

오세훈은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 한국과 카타르와의 국가대표 친선경기에서 결승골을 넣으며 맹활약했다.

오세훈은 이날 4-4-2포메이션에서 최전방에 배치돼 손흥민(LA FC)과 호흡을 맞췄다. 지난 사우디아라비아전(2-3패)에서 후반 교체로 투입돼 활발한 움직임을 선보이며 모레노 감독의 눈에 든 것으로 보인다.

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AP연합뉴스

모레노 감독의 선택은 적중했다. 오세훈은 경기 초반부터 매서운 움직임을 보이며 카타르의 골문을 위협했다. 전반 10분 이강인(아틀레티코 마드리드)이 오른쪽 측면에서 올린 왼발 크로스가 골문 앞에 있던 오세훈의 머리로 향했다. 이 패스를 오세훈이 헤더로 연결하긴 했지만, 공은 골문을 살짝 벗어났다.

아쉬운 장면도 있었다. 전반 33분 손흥민이 페널티박스 왼쪽 부근에서 골문 앞에 있던 오세훈에게 짧은 패스를 연결했다. 상대 골키퍼만 벗겨내면 되는 상황에서 오세훈의 힘없는 슈팅은 골문을 멀리 벗어나고 말았다.

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오세훈은 여기서 실망하지 않고 전반 35분 왼쪽 측면에서 올린 이명재(대전하나시티즌)의 크로스를 헤더로 연결했다. 골문 구석을 향한 슈팅은 상대 골키퍼 살라 자카리아(알 두할리)의 선방에 막혔다.

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오세훈이 마침내 득점에 성공했다. 전반 43분 왼쪽 측면에서 송민규(나시오날)가 올린 크로스를 강력한 헤더로 연결해 골망을 갈랐다.

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오세훈은 후반전에도 여러 차례 슈팅을 시도하면서 상대를 괴롭혔다. 후반 22분 왼발 슈팅과 25분 오른발 슈팅이 자카리아의 선방에 연이어 막혔다.

오세훈은 후반 40분 오현규와 교체돼 경기장을 빠져나왔다. 한국은 오세훈의 득점을 끝까지 지켜내면서 1대0으로 아슬아슬한 승리를 거뒀다.

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South Korea's Oh Sehun, left, celebrates with his teammate Kim Minjae after he scored his side's opening goal during an international friendly soccer match between Qatar and South Korea in Doha, Qatar, Tuesday, Nov. 17, 2026. (AP Photo/Hussein Sayed)

풋몹에 따르면 오세훈은 이날 85분을 뛰면서 7번의 슈팅을 때렸다. 양팀을 통틀어 가장 많은 슈팅을 기록한 선수였다. 이 중 4번은 유효 슈팅이었다. 아울러 그는 상대 페널티박스 안에서 가장 많은 볼터치를 기록한 선수이기도 했다. 상대와의 공중볼 경합에서도 7번 중 4번을 이겨내면서 57%의 성공률을 보였다. 높이에 대한 아쉬움이 컸던 대표팀에 오세훈이 새로운 공격 루트로 자리 잡을 가능성이 크다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com