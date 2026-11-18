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[스포츠조선 이현석 기자]결승골을 넣었음에도 연신 동료들에게 미안한 마음을 밝혔다. 더 넣지 못한 것이 미안했던 오세훈이었다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다.

10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위인 카타르는 직전 맞대결을 벌인 사우디아라비아보다도 FIFA 랭킹이 낮다. 한국은 역대 전적에서 카타르와 역대 전적에서 6승2무3패로 앞선다. 지난 2020년 11월 맞대결에서도 한국이 2대1로 웃었다. 다만 2019년 아시안컵 8강에서 0대1로 패하며 발목을 잡힌 바 있기에 방심할 수는 없는 상대였다.

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이날 경기 선발 출전한 오세훈은 우즈베키스탄전에 이어 2경기 만에 선발로 돌아왔다. 지난 9월 명단에 오르며 약 1년 만에 태극마크를 다시 달았던 오세훈은 카타르를 상대로 대표팀 복귀 후 가장 뛰어난 활약을 선보였다. 결승골을 책임졌다. 전반 43분 문전에서 송민규의 날카로운 크로스를 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 우즈베키스탄전에 이어 선발 2경기에서 2골을 기록하며 투톱에서의 가치를 스스로 입증했다.

오세훈은 경기 직후 방송 인터뷰에서 "(송)민규랑 맞추면서 그런 크로스가 올라올 것이라 믿었기에 그런 골을 넣을 수 있었다. 내가 좋은 장면에서 마무리하지 못한 장면도 많아서 팀원들한테 미안하다. 내가 넣었다면 팀이 수월하게 풀어갈 수 있었기에 미안하다. 골은 내가 넣었지만, 동료들 덕분에 넣은 것 같아서 감사하다"고 했다.

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오세훈은 이날 손흥민을 비롯해, 이강인, 송민규 등 공격진과의 연계가 훌륭했다. 그는 "서로의 간격, 공격수들 사이의 소통을 신경 썼다. 좋은 움직임을 통해서 좋은 장면이 나왔다. 아쉬운 장면들도 나와서 잘 다듬도록 하겠다"고 했다.

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다음 경기에서는 더 좋은 활약을 예고한 오세훈이다. 그는 "팬들과 함께 승리할 수 있어서 기쁘다. 다음 경기에서는 지금보다 더 좋은 경기, 그리고 더 쉬운, 재밌는 경기 할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com