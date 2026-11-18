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[스포츠조선 박찬준 기자]모레노호의 여정은 일단 끝이 났다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르(FIFA랭킹 60위)와 친선 경기에서 오세훈의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2026년 마지막 A매치에서 승리를 챙기며 유종의 미를 거뒀다.

모레노 감독 역시 승리로 임기를 마무리했다. 모레노 감독은 지난 9월 홍명보 감독 사퇴 후 공석이 된 A대표팀 감독직에 올랐다. 사상 첫 공채 감독이자 사상 첫 스페인 감독이었다. 모레노 감독은 소치에서 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행했다.

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모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지로, 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 합쳐 6경기를 이끌기로 합의했다. 6경기 결과를 토대로 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 옵션을 포함했다.

위기의 한국 축구를 구할 소방수 모레노 감독의 행보에 눈과 귀가 모아졌다. 특히 위르겐 클린스만, 홍명보 두 전임 감독이 전술에서 좋지 않은 평가를 받았던만큼, '전술 천재'로 불린 모레노 감독의 처방에 많은 기대가 모아졌다. 모레노 감독은 일찌감치 한국행을 원했던만큼, 한국에 대한 높은 이해도를 바탕으로 발빠른 움직임을 보였다. 무려 1700여명의 선수들을 살펴본 모레노 감독은 박태준(김천) 김건희(인천) 등 깜짝 카드를 선발하며 데뷔전에 나섰다.

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에콰도르와의 데뷔전에서 3대0 완승을 거두며 산뜻한 첫발을 뗐다. 압박, 공수간격 등에서 호평을 받았다. 하지만 곧바로 치러진 우루과이와의 경기에서 1대4 대패를 당한데 이어, 베네수엘라와의 경기에서도 고전 끝에 0대0으로 비겼다. 초반 기대가 점점 실망감으로 바뀌었다. 다행히 우즈베키스탄과의 9~10월 A매치 마지막 경기에서 2대0으로 승리했지만, 내용은 썩 좋지 않았다. 경기 후에는 김민재 황인범 황희찬, 96라인의 은퇴 소동까지 벌어졌다.

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모레노호에 대한 의구심이 쏟아지는 가운데, 당초만 하더라도 큰 이변이 없는 한 아시안컵까지 이끈 후 새로운 KFA 집행부 체제에서 또 한번의 검증을 받을 것으로 보였다. 하지만 중동 정세가 악화되며 상황이 꼬였다. 아시안컵이 내년 12월로 전격, 연기됐다. 여기에 12월18일 예정됐던 KFA 차기 협회장 선거 역시 정부의 과도한 개입을 이유로 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸며, 내년으로 미뤄졌다. 현재 언제 선거가 열리게 될지 예측할 수 없는 형국이다. 모레노 감독의 재계약 가능성도 불투명해졌다.

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일단 11월 A매치에 나선 모레노호는 다행히 92라인과 96라인이 입장문을 내며, 내부 갈등을 봉합했다. 하지만 문제는 경기력이었다. 사우디전에서 졸전 끝에 2대3으로 패했다. 한국이 사우디에 패한 것은 21년, 사우디에 3골이나 내준 것은 42년 만이었다. 플랜A인 4-4-2의 완성도는 떨어지고, 기존 선수들만 중용하는 변화없는 라인업으로 혹평을 받았다. 임시 감독 신분인만큼, 대대적인 세대교체는 쉽지 않았겠지만, 새 얼굴 발탁도 거의 없었다는 점도 아쉬웠다. 사우디전 베스트11의 평균 연령은 29.9세에 달했다.

임기 마지막 경기에 나선 모레노 감독은 7명이나 바뀌는 대대적인 변화를 택했고, 주효했다. 하지만 의지도, 능력도 떨어지는 카타르를 상대로 일방적으로 몰아붙였지만, 단 1골에 그쳤다는 점은 찝찝한 대목이다. 임기 내내 이어진 불안한 경기력에 대한 의문을 해소하지 못했다. 모레노 감독은 6번의 A매치를 3승1무2패로 마무리했다.

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마지막 경기를 치른 모레노 감독은 스페인 스태프와 함께 한국으로 돌아오지 않고 스페인으로 곧바로 돌아갈 예정이다. KFA는 이번 A매치 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼친 뒤 이사회에 통보하고, 이사회는 모레노 감독의 계약 연장 여부를 결정한다. 그러나 부회장 대행 체제로 운영되는 현재 집행부에서 차기 사령탑 후보 추천을 결정하기 어려운 상황인 만큼 차기 집행부에 선임 과정을 넘길 공산이 크다. 아예 새 집행부가 백지에서 출발할 수 있게 모레노 감독과 일찍 선을 그을 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com