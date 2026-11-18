사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]막내의 '유쾌한 반란'이다. 김지수(22·브렌트퍼드)가 안정적 경기력으로 눈도장을 제대로 찍었다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

이날 한국은 대대적 로테이션을 활용했다. 직전 사우디아라비아와의 경기와 비교해 무려 7명이 바뀌었다. 손흥민(LA FC) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 이강인(아틀레티코 마드리드)만이 두 경기 연속 선발 기회를 잡았다. 손흥민과 오세훈(마치다)이 공격을 이끌었다. 송민규(나시오날) 황인범 김봉수(대전) 이강인이 허리에 위치했다. 수비는 이명재(대전) 김민재 김지수 최준(서울)이 담당했다. 골문은 송범근(전북)이 착용했다.

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2004년생 김지수는 생애 처음으로 A매치 선발 기회를 잡았다. 그는 직전 사우디아라비아(2대3 패)와의 경기에서 교체로 A매치 데뷔했다. 김지수는 안정적인 경기력을 선보였다. 후반 33분 상대의 공격을 헤더로 잘라내기도 하고, 좌우를 가리지 않고 헬프 수비에 나서기도 했다. 급기야 김민재는 이제 막 데뷔전에 나선 김지수의 실력을 믿은 듯, 막내에게 최후방을 맡긴 뒤 공격 진영으로 전진해 나가기도 했다.

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김지수는 카타르를 상대로 선발 출전했다. 그는 최후방에서 빌드업을 담당하며 공격의 시작점 역할을 했다. 경기 중간엔 장점을 100% 발휘하기도 했다. 그는 김민재와 좌-우 자리를 바꿔 커버에 더욱 힘을 썼다. 양발을 자유자재로 사용하는 장점을 그대로 보여준 것이다. 김지수는 전반 43분 선제골의 '기점' 역할을 하기도 했다. 그는 엄청난 점프로 공중볼을 따냈고, 이를 송민규가 이어 받아 오세훈의 득점을 어시스트했다. 김지수는 이날 풀타임 뛰며 한국 승리에 힘을 보탰다. 경기 뒤 축구 통계 전문 업체에 따르면 김지수는 터치 92회, 패스 성공률 94%(82/87), 태클 1회 등을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com