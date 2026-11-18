사진=아시안컵2027

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[스포츠조선 강우진 기자]김민재가 튀르키예 구단들에게 열광적인 러브콜을 받고 있다. 친정팀 페네르바체에 이어 베식타시까지 그에게 관심을 드러냈다.

튀르키예 파나틱은 17일(한국시각) '쉬페르리그 구단들이 겨울 이적시장을 앞두고 선수단 보강 작업에 본격적으로 나서고 있다'며 '김민재의 이름도 뜨거운 관심을 받고 있다'고 보도했다.

배식타시는 한국 국가대표 공격수 오현규가 뛰고 있는 팀으로 잘 알려져 있다. 구단은 중앙 수비수 영입을 최우선 과제로 삼고 있다고 한다. 여러 선수가 영입 후보로 거론되고 있지만, 수뇌부에서는 김민재 영입에 대한 열망이 큰 상태로 알려졌다.

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매체는 '베식타시의 코칭스태프와 구단 수뇌부 간 이적 관련 논의가 속도를 내고 있다'며 '회의에서는 수비진 강화가 핵심 주제로 다뤄졌으며, 가장 우선적으로 원하는 포지션은 센터백인 것으로 알려졌다'고 전했다.

현재 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는 김민재는 과거 튀르키예 구단 페네르바체에서도 활약한 바 있다. 쉬페르리그에 대해서 잘 아는 만큼 팀에 합류해도 잘 적응할 수 있는 선수로 꼽힌다.

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뮌헨이 김민재 매각에 긍정적이라는 소식도 전해졌다. 파나틱은 '뮌헨 구단 수뇌부는 김민재의 매각에 반대하지 않는 것으로 알려졌다'고 주장했다.

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물론 김민재의 이적이 가능해지려면 이적료 문제를 해결해야 한다. 베식타시 수뇌부는 팀이 리그 상위권에서 경쟁할 수 있는 등수를 연말까지 유지한다면 겨울 이적시장에서 적극적인 영입에 나설 것으로 예상된다. 리그 11경기를 치른 현재 베식타시는 리그 순위 4위에 올라있다.

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매체는 '수비진 강화를 추진하고 있는 베식타시 수뇌부는 새로운 센터백을 찾는 작업에 속도를 내고 있다'며 '김민재가 영입 후보 명단 상위권에 올라 있는 가운데, 베식타시는 겨울 이적시장에서 수비진 보강을 최우선 과제로 삼을 것으로 예상된다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com