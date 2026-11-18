사진=오세훈 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]오세훈이 대표팀에서 자신의 가치를 뽐냈다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다. 모레노 감독은 이번 카타르전을 끝으로 자신에게 주어진 6경기를 3승1무2패로 마무리했다.

모레노 감독은 마지막 경기에서 적지 않은 변화를 택했다. 경기에 앞서 예고한 로테이션이 이뤄진 모습이었다. 다만 손흥민(LAFC), 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등 대표팀의 기본 골격은 빼놓지 않았다. 다시 4-4-2 포메이션을 꺼내든 그는 투톱은 손흥민과 오세훈(마치다)을 배치했다. 좌우 날개에는 송민규(나시오날)와 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 김봉수(대전)가 꾸렸다. 포백은 이명재(대전)-김민재-김지수(브렌트포드)-최준(서울)이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북)이 꼈다.

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주목할 부분은 역시 투톱의 변화였다. 모레노 감독은 자신이 지휘한 6경기 중 4경기를 손흥민-오현규 조합으로 투톱을 구성했다. 결과는 실패였다. 두 선수의 유형은 좀처럼 투톱에서 어우러지지 못하며, 아쉬움이 컸다. 반면 이날 선발 출전한 오세훈은 달랐다. 지난 우즈베키스탄전에서도 선발 출전해 한 골을 기록했던 오세훈은 이날은 경기 초반부터 활약이 돋보였다. 후방과 측면에서 올라오는 롱패스를 전방에서 버텨주는 플레이로 연결하며 기회를 만들었다. 오세훈의 높이는 카타르 수비에 확실한 부담이었다.

오세훈의 배치는 경기 흐름에도 영향을 미쳤다. 전방에서 버텨주는 움직임, 이후 적극적으로 중원까지 내려와 경합하고 압박하는 모습을 통해 중원의 수비 부담을 덜고자 했다. 박스 안에서도 위협적인 헤더와 컷백, 공을 잡고 밀어주는 연계까지 다양한 공객 패턴의 가능성을 내비쳤다. 측면 자원들의 킥도 오세훈의 존재만으로 더 상대를 위협할 수 있는 무기가 됐다.

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오세훈을 조금 더 이른 시점에 적극적으로 활용했다면, 모레노에 대한 평가도 달라졌을 수 있다. 모레노 감독 체제에서 4-4-2 포메이션의 투톱은 계속해서 비판의 대상이었다. 적당한 압박도, 수비 가담도, 연계 플레이도 이뤄지지 못하며 중원과 엇박자를 냈다. 이미 활동량이 떨어진 손흥민과 중원까지 내려와 호흡을 맞추는 플레이에 특화되지 않은 오현규의 특성이 겹쳤다. 손흥민, 오현규의 강점조차 살리지 못했다.

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반면 오세훈은 손흥민의 침투 움직임을 돕고, 중원에 보탬이 되는 등 어울리는 옷을 입은 듯 했다. 더불어 측면에서 크로스를 시도하고, 중앙으로 돌파해 연계를 통해 슈팅까지 도전하는 이강인의 특성과도 잘 맞물릴 여지가 충분하다. 카타르를 상대로 이강인의 크로스에 이은 오세훈의 헤더는 충분히 가능성을 보였다. 9~10월 까다로운 남미, 우즈베키스탄과 달리 상대가 카타르였다는 특성도 고려해야 한다. 다만 그간의 경기 플랜에서 좀처럼 투톱의 역할을 규정하지 못하고, 전술이 어긋났던 모습과도 달랐다는 점은 분명하다.

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유일한 아쉬움은 결정력이었다. 오세훈은 이날 득점 장면 외에도 여러 차례 문전에서 기회를 잡았다. 자신이 아닌 동료에게 패스를 내주기도 했으나, 직접 마무리한 기회에서 상대 선방에 막히는 장면도 있었다. 전반 33분 손흥민의 크로스에 이은 슈팅 등 좋은 득점 찬스를 더 살리지 못했다는 점은 스스로에게도 아쉬움이 남을 수 있다. 오세훈은 경기 후 방송 인터뷰에서 "내가 좋은 장면에서 마무리하지 못한 장면도 많아서 팀원들한테 미안하다. 내가 넣었다면 팀이 수월하게 풀어갈 수 있었기에 미안하다. 골은 내가 넣었지만, 동료들 덕분에 넣은 것 같아서 감사하다"고 했다.

사진=오세훈 SNS 캡처

그간의 설움도 털어냈다. 오세훈은 지난 9~10월 A매치 당시 2025년 9월 이후 약 1년 만에 대표팀에 돌아왔다. 대표팀에 자주 이름을 올렸으나, 결국 2026년 북중미월드컵까지 동행하지 못했던 아쉬움이 컸다. 이후 J리그에서 다시 실력을 갈고 닦았다. 오세훈의 기량에 주목한 모레노의 부름과 함께 대표팀으로 돌아왔고, 득점에 이은 활약으로 눈도장을 찍었다.

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오세훈이 활약에 시동을 걸며, 대표팀 최전방 경쟁은 향후 더 치열해질 가능성이 커졌다. 기존 대표팀 주전으로 활약했던 조규성과 유럽 진출로 대표팀 복귀를 노리는 이호재 등 여러 자원들이 추가로 대표팀에 오를 수 있기에 지금의 활약을 이후에도 유지하는 것이 오세훈에게는 더 중요해졌다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com