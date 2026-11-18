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[스포츠조선 박찬준 기자]'캡틴' 손흥민이 다사다난했던 2026년 마지막 A매치를 무득점으로 마무리했다.

모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르(FIFA랭킹 60위)와 친선 경기에서 오세훈의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 11월 A매치 중동 2연전의 두번째 경기이자 2026년 마지막 A매치에서 승리를 챙기며 유종의 미를 거뒀다.

모레노 감독은 승리로 임기를 마무리했다. 홍명보 감독 사퇴 후 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독의 계약기간은 11월27일까지다. 당초 1월 사우디에서 열릴 예정이던 아시안컵까지 연장 옵션이 있었지만, 중동 정세 불안으로 아시안컵이 12월로 연기되며 모레노 감독의 미래는 불투명해졌다. 모레노 감독은 계약상 6경기를 3승1무2패로 마쳤다. 모레노 감독은 한국으로 돌아오지 않고 스페인으로 곧바로 돌아갈 예정이다.

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KFA는 이번 A매치 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼친 뒤 이사회에 통보하고, 이사회는 모레노 감독의 계약 연장 여부를 결정한다.

손흥민의 2026년 대표팀 여정도 마무리했다. 이날 선발 출전한 손흥민은 지난 사우디전보다는 한결 나아진 모습을 보였다. 사우디전에서 노마크 찬스서 홈런슛을 때리는 등 대표팀 입성 후 최악의 모습을 보인 손흥민은 이날 파트너를 오현규에서 오세훈으로 바꾼 후 위협적인 모습을 보였다. 활발한 움직임과 함께 적극적인 수비까지 보여줬다.

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확실히 타깃형 스트라이커인 오세훈이 앞에서 버텨주고, 싸워주자, 그 아래서 움직이는 손흥민의 플레이가 살아났다. 마무리가 아쉬웠다. 손흥민은 전반 5분 때린 슈팅이 상대 육탄방어에 걸렸고, 20분에는 오세훈이 내준 볼을 오른발 인사이드 슈팅으로 연결했지만, 골키퍼에 막혔다. 손흥민은 이후 이타적인 플레이로 여러차례 기회를 만들었다.

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결국 공격포인트를 기록하지 못한 손흥민은 1-0으로 앞서던 후반 21분 정우영과 교체돼 나왔다. 김민재에게 주장 완장을 넘기며 경기를 마쳤다.

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손흥민에게는 롤러 코스터 같은 한해였다. 손흥민은 지난 우즈베키스탄전에서 프리킥골을 터뜨리며 A매치 59호골을 기록, 차범근 전 감독을 넘어 한국 남자 축구 A매치 최다 득점 단독 1위로 올라섰다. 하지만 많은 공을 들였던 2026년 북중미월드컵에서 무득점에 그쳤고, 팀은 32강 진출에 실패하는 아픔을 맛봤다. 이후 한국축구는 국민들의 질타를 받으며 암흑 속으로 빠졌다.

손흥민 격려하는 모레노 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 카타르와의 평가전에서 승리한 뒤 손흥민 등 선수들을 격려하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

서로 격려하는 손흥민-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 김민재가 경기에서 승리한 뒤 서로를 격려하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

손흥민은 지난 9~10월 A매치에서 96라인의 은퇴 소동 후 내분설의 주범으로 지목되며 리더십에 물음표가 붙었다. 국감을 통해 '7번 선수'라는 호칭이 공개되기도 했다.

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손흥민은 이번 11월 소집에서 96라인과 대화를 통해 갈등설을 정리하고 입장문까지 냈지만, 정작 사우디전에서 기대 이하의 플레이로 '에이징 커브'가 현실이 된 모습이었다. 비록 A매치 60호골은 넣지 못했지만, 그래도 좋은 플레이로 2026년 A매치 일정을 마무리했다. 손흥민은 소속팀 LA FC로 복귀해 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 일정을 준비한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com