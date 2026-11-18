6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 임시 감독이 한국 대표팀과의 계약 연장에 대한 생각을 털어놓았다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다. 2026년 마지막 A매치에서 한국은 승리를 거둔 가운데, 모레노 감독은 자신의 책임이었던 6경기를 3승1무2패로 마쳤다.

한국은 이날 전반 43분 터진 오세훈의 결승골을 끝까지 지켰다. 전후반 내내 21개의 슈팅을 시도하며 공격을 멈추지 않았으나, 득점은 한 골에 불과했다. 다행히 실점은 허용하지 않으며 승리를 챙겼다.

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모레노 감독은 경기 후 한국 취재진과 만나 "승리할 수 있어서 만족스러운 경기였다"며 "다만 득점과 관련해서는 조금 더 나은 스코어를 만들 수 있었다. 22차례 정도 슈팅을 했고, 상대에게 두 차례 슈?을 허용했다. 경기력은 괜찮았다. 3개월 동안의 작업이 이번 경기에서 조금이나마 나와서 만족스럽다. 사우디전부터 조금씩 발전하고 있다. 모든 프로세스는 시간이 필요하고, 구성원들이 모두 같은 방향으로 나아가야 한다"고 했다.

경기력에는 만족감을 보였다. 그는 "우리가 목표하고 추구했던 모습이 나와서 만족스럽다. 한국 선수는 재능이 많다. 적은 시간에 내가 선수들에게 요청한 게 잘 나와서 만족스럽다. 카타르 골키퍼가 잘했다. 반대로 우리 공격수들은 파이널 서드(상대 위험지역)에서의 정교함이 떨어졌다. 스코어를 더 벌릴 수 있던 경기였다"고 했다.

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모레노 감독은 일단 마침표는 찍었다. 모레노 감독은 앞서 2026년 북중미월드컵 탈락 이후 위기에 빠진 한국 축구의 소방수로 부임했다. 다만 '임시'였다. 조건이 따르는 시한부였다. 계약 기간이 11월 27일까지 총 6경기, 그 안에 성과를 보여야 아시안컵까지 임기를 연장할 수 있는 운명이었다. 문제는 아시안컵의 연기였다. 사우디아라비아 정세가 혼란스러워지며, 대회를 진행할 수 없어 전격적으로 11개월 연기가 결정됐다. 모레노의 운명도 안갯속에 빠진 순간이었다.

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연장 여부는 알 수 없지만, 모레노 감독에 대한 평가는 돌입한다. 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가작업을 펼치고, 이를 이사회에 통보한다. 이사회는 연장 여부를 결정하고 이후 재공지가 이뤄질 것으로 보인다. 모레노 감독은 이 과정애서 한국으로 돌아오는 대신 카타르전을 끝으로 스페인으로 귀국한다.

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모레노는 한국에서의 경험을 회고했다. 그는 "한국에서 모든 팬이 훈련장과 경기장에서 저를 따뜻하게 맞아주셔서 감사했다. 카타르에서도 교민들의 많은 응원을 받아서 기뻤다. 전체적으로 계약기간 동안 팬들로부터 사랑받는 느낌을 받아 행복했다. 특히 한국 팬들은 대표팀을 향한 기대치가 높다는 것도 알게 됐다. 한국에는 잠재력 높고 기술적으로 뛰어난 선수들이 많았다. 라커룸에서는 원팀이 됐지만, 경기장 밖에서도 축구 관계자 모두 하나로 뭉쳐 원팀이 된다면 한국 축구가 더 좋은 방향으로 나갈 것 같다. 나는 27일까지 계약된 만큼 지금으로선 내가 할 수 있는 게 없다. 6경기를 치르는 동안 행복했고, 한국 대표팀 지휘봉을 맡을 수 있어서 영광이었다"고 했다.

대표팀을 계속해서 맡고 싶다는 의지도 숨기지 않았다. 장기적인 관점에서 팀을 맡는다면 변화를 이끌 수 있다는 각오를 드러냈다. 모레노는 다시 맡게 된다면 어떤 걸 개선하고 싶냐는 물음에 "당연히 그런 가능성을 생각하고 있다"며 "더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다. 어제 황인범(포르투)이 인터뷰에서 얘기했던 것처럼 1년에 몇 번 만날 수 없는 국제축구연맹(FIFA) A매치 일정을 생각하면 시간과 안정성이 필요하다. 단기가 아닌 장기 프로젝트로 진행돼야 한다. 모든 한국 선수를 분석하고, 어떤 선수가 도움이 될지 분석하려면 장기적으로도 시간이 많아야 한다. 결국 시간과 신뢰가 중요하다. 어떤 감독이 대표팀을 맡아도 그런 조건이 충족되면 대표팀에 도움을 줄 수 있다고 본다"고 강조했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com