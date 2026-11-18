사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨 수비진에는 비상이다. 알폰소 데이비스가 또 쓰러졌다.

바이에른 뮌헨은 17일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '데이비스가 햄스트링 부상으로 출전이 불가하다'고 공식 발표했다.

바이에른은 '데이비스는 지난 주말 과테말라와의 경기에서 승리하는 과정에서 왼쪽 햄스트링에 경미한 근육 파열 부상을 입었음을 구단 의료진이 확인했다. 따라서 데이비스는 당분간 경기에 출전할 수 없을 것으로 보인다'고 전했다.

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데이비스는 14일 과테말라와의 A매치 경기에서 선발 출전했으나, 불과 5분 만에 부상으로 이탈했다. 의료진에 확인 후 일어선 그는 더 이상 경기를 소화할 수 없었다. 당시 상태에 대해 우려가 컸다. 스카이스포츠 독일판은 '바이에른 뮌헨에는 매우 좋지 않은 시기에 소식이 전해졌다. 직 정확한 진단은 아직 나오지 않았다. 마우로 비엘로 수석 코치는 하체 부상이라고만 언급했다. 곧바로 교체를 원한다는 신호를 보냈지만, 다행히 스스로 걸어서 경기장을 빠져나올 수 있었다'고 전했다.

최근 몇 시즌 부상으로 고생했던 데이비스이기에 우려가 더 클 수밖에 없었다. 데이비스는 지난 시즌 재계약 체결에도 불구하고 부상으로 자주 이탈하며 23경기 출전에 그쳤다. 가장 큰 심한 부상은 2025년 3월 당한 십자인대 부상이었다. 수개월 동안 그라운드로 돌아올 수 없었다. 올 시즌에서야 제대로 경기를 소화할 수 있게 된 데이비스는 최근 한창 폼을 끌어올리고 있었다. 리그 15경기에서 3골-3도움으로 활약했다. 하지만 부상으로 활약을 이어나갈 수 없게 됐다.

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바이에른 수비진에는 대형 악재다. 올 시즌 중앙 수비진은 김민재, 요나단 타의 본격적인 주전 경쟁과 함께 더 단단해진 상태, 하지만 측면은 상황이 그리 긍정적이지 않다. 데이비스와 콘라트 라이머의 입지가 공고한 대신, 나다니엘 브라운, 요시브 스타니시치 등의 활약은 만족스럽지 않다. 이런 상황에서 데이비스가 부상으로 쓰러지며 전력 공백을 피할 수 없게 됐다. 더욱이 왼쪽 센터백으로 나서는 김민재로서는 왼쪽 측면 수비수인 데이비스라는 최고의 동료를 잃게 된 셈이다. 아쉬움이 클 수밖에 없다.

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데이비스는 자칫 오진으로 부상을 키울 수 있었다는 소식도 전해졌다. 독일의 tz는 '데이비스의 부상이 예상보다 심각하다'며 '흥미로운 점은 처음에는 단순한 염좌로 여겨졌다는 것이다. 캐나다 대표팀 초기 검진 결과 근육 염좌가 의심되었으며, 회복에는 최대 10일이 소요될 것으로 예상되었다. 이후 그는 구단에서 정밀 검사를 받았고, 근육 파열 진단이 나왔다. 캐나다에서 또 오진 사례가 나왔다'고 전했다.

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한편 데이비스도 부상에 아쉬움을 표했다. 그는 "속으로는 완전히 패닉이었다. 라커름에서 감정을 표출했다. 정말 좌절스러웠다"고 토로했다. A매치 이후 데이비스의 부상 복귀 시점이 더 중요해진 바이에른이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com