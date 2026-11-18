사진=이강인 SNS 캡처

사진=베일 유튜브 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드 이적을 결정하며 거액의 제안까지 뿌리쳤다는 소식이 등장했다.

아틀레티코 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 16일(한국시각) '이강인이 아틀레티코 마드리드에서 뛰기 위해 거절한 모든 제안'이라며 여름 이적시장 당시 이강인에 대한 관심을 보도했다.

우리아는 '지난여름에 있었던 일이다. 마테우 알레마니 디렉터가 아틀레티코 마드리드로 이강인을 영입하려 했을 때, 이강인은 유벤투스와 토트넘 같은 팀들의 제안을 거절했다'며 '이강인은 항상 아틀레티코 마드리드 입단을 원했다. 최우선 선택지였다. 이강인은 파리에서의 생활을 마무리하겠다고 생각했고, 알레마니 디렉터가 그를 영입하려 했을 때, 다른 더 좋은 제안들이 있었음에도 불구하고 전혀 개의치 않고 즉시 동의했다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '이강인은 사우디아라비아의 한 클럽으로부터 천문학적인 금액의 제안을 거절했다. 제안에는 5년 동안 연봉 세후 1700만 유로라는 엄청난 액수가 포함되어 있었다. 이는 5년간 총 세후 8500만 유로(약 1250억원)에 달하는 금액이었다. 터무니없는 액수였으나, 이강인은 이를 거절하고 아틀레티코로 왔다'고 설명했다.

이강인은 지난여름 변화의 시기를 맞이했다. 2023년 여름 파리 생제르맹(PSG) 이적 이후 유럽을 대표하는 구단 중 하나에 자리를 잡았으나, 입지가 아쉬웠다. 상대적으로 중요도가 높은 경기에서 선발 제외됐다. PSG가 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 결승전에서 승리해 우승을 차지하는 동안, 이강인에게는 단 1분도 결승전 출전 기회가 주어지지 않았다.

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이강인의 상황에 주목한 팀은 아틀레티코였다. 스페인에서 재능을 한껏 뽐낸 이강인의 기량을 확실히 알아봤던 라리가 명문은 이강인과 PSG 사이에 틈이 생기자마자 곧바로 영입을 타진했다. 영입을 주도한 인물은 마테우 알레마니, 발렌시아 시절 이강인의 재능을 이미 확인한 디렉터가 아틀레티코에 부임하며 영입에 힘이 실렸다. 지난겨울 이적시장에서도 시도했으나, PSG와 엔리케 감독의 거절로 이적이 진전되지 못했다. 지난여름 이적시장에서다시 시도하며 영입이 성사됐다.

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이강인의 이러한 결정은 그간 대표팀 선배들이 보여준 모습과도 일맥상통한다. 앞서 2024년 여름에는 손흥민이 사우디 국가들의 타깃이 되기도 했다. 당시 손흥미도 거액을 거절하고 토트넘에 남았다. 이강인도 이런 결정과 크게 다르지 않으며 아틀레티코로 이적하는 결단을 내렸다. 돈만으로는 움직이지 않는 이강인만의 가치가 빛을 발한 것이다. 한국 축구의 에이스가 유럽에서 생활을 이어가며, 대표팀의 가치마저 지켜낸 셈이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com