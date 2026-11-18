드리블하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

사우디전 앞둔 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이강인이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.12 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 입을 뗐다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

경기 뒤 이강인은 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다. 선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이었다. 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 말했다.

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이강인은 이날 4-4-2 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 그는 후반 21분 이동경(울산)과 교체될 물러날 때까지 66분을 뛰었다. 이강인은 이날 오세훈(시미즈) 송민규(나시오날) 등을 향해 크로스를 올리며 공격을 이끌었다. 하지만 기대했던 공격 포인트는 없었다. 그는 "공격수 입장에서 골을 넣지 못한 게 동료들에게 미안하다. 더 쉽게 갈 수 있었던 경기가 될 수 있었는데 그렇지 못했다. 그래도 항상 팀에 도움이 되도록 노력하고 있다"고 했다.

이강인 패스 준비 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하며 패스할 곳을 찾고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

한국은 이날 경기를 끝으로 또 다시 안갯속 정국으로 향한다. 모레노 감독의 계약 기간은 11월27일까지기 때문이다. 당초 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이던 아시안컵까지 맡는 '연장 옵션'이 있었지만, 중동 정세 불안으로 대회가 연기되면서 그의 미래는 불투명해졌다. 모레노 감독은 한국으로 돌아오지 않고 스페인으로 곧바로 돌아간다. 대한축구협회는 이번 A매치 6경기 결과를 토대로 전력강화위원회에서 평가할 예정이다. 이후 이사회에 통보하고, 이사회는 모레노 감독의 계약 연장 여부를 결정한다.

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이강인은 "모레노 감독님이 라커룸에서 선수들에게 6경기를 치른 것에 대한 고마움을 전하셨다. 선수들끼리 잘 뭉치면 더 큰 것을 얻어낼 수 있을 것이라는 말씀도 해주셨다. 정말 감사드린다. 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황인 만큼 선수들도 감독님의 행운을 빌어드렸다"고 했다.

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프리킥 준비하는 손흥민-이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 이강인이 프리킥을 준비하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

한편, 이강인은 최근 논란이 된 연이은 불화설에 대해 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다. 냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다. 선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 했다. 대표팀은 최근 해묵은 세대 갈등이 수면 위로 드러났다. 11월 A매치를 앞두고 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)은 세대갈등에 대한 논란을 일축하는 공동 입장문을 발표했다. 하지만 패배 뒤 대한축구협회 공식 계정을 통해 '황인범이 좋은 위치에 있는 손흥민에게 패스하지 않고 이강인에게 줬다', '92즈, 96즈, 탁구즈 문제다' 등의 악성 댓글이 쏟아졌다. 이강인의 소속사는 물론이고 축구협회에서도 강경 대응을 예고했지만, 피해는 계속됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com