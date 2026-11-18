송민규 드리블 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 송민규가 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]송민규(나시오날)가 맹활약에도 고개를 숙였다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

경기 뒤 송민규는 "선수들이 경기 전에 모여 올해 마지막 대표팀 경기인 만큼 승리로 다 같이 마무리하자는 이야기를 나눴다. 팀에 도움이 되자는 마음으로 경기에 나섰는데, 잘 통한 것 같아 기분 좋다"며 "11월 A매치 2연전을 치르면서 선수들끼리 더 뭉치려고 노력했다. 훈련 분위기도 엄청 좋았다. 선수들끼리 긴밀하게 소통했고, 그런 부분을 경기장에서 나타내려고 하다 보니 이번 소집은 기분 좋게 치러졌다"고 돌아봤다.

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사진제공=대한축구협회

송민규는 이날 4-4-2 포메이션의 왼쪽 날개로 선발 출격했다. 그는 경기 초반부터 가벼운 움직임을 선보였다. 경기 시작과 동시에 강렬한 헤더로 상대의 간담을 서늘케했다. 특유의 왕성한 움직임을 앞세워 카타르의 수비를 흔들었다. 전반 6분엔 이강인(아틀레티코 마드리드)이 반대쪽에서 올린 크로스를 헤더슛으로 연결하기도 했다. 적극적으로 움직이던 송민규는 전반 43분 기어코 공격포인트를 폭발했다. 그는 김지수(브렌트퍼드)가 강력한 압박으로 얻어낸 공을 이어받았다. 송민규는 상대 진영으로 빠르게 달려들어 오세훈(시미즈)의 헤더골을 어시스트했다.

송민규는 "사실 1대0이라는 결과가 매우 아쉽다. 공격수들끼리 경기가 끝난 뒤 '공격수들은 좀 반성해야 한다'는 말을 했다. 많은 득점 기회가 있었지만 놓치는 바람에 아쉬움이 컸다"고 말했다.

드리블하는 송민규 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 송민규가 드리블을 하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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한국 축구는 2026년 혼돈의 시간이었다. 2026년 북중미월드컵 이후 선장도 잃고, 방향도 잃었다. 여기에 A대표팀의 해묵은 세대 갈등이 다시 세상에 나왔다. 손흥민(LA FC)-이재성(마인츠)으로 대표되는 '92라인'과 김민재(바이에른 뮌헨)-황인범(포르투)-황희찬(샬케)으로 이어지는 '96즈'의 갈등이 표면 위로 드러난 것이다. 홍명보 감독 시절 통제됐던 갈등 구도가 2026년 북중미월드컵 후 결국 폭발했다. 대표팀을 바라보는 민심은 싸늘하게 식었다.

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송민규는 "경기장 안에서 모든 것을 쏟아내는 게 우선"이라며 "대표팀이 경기장에서 열심히 잘하는 것밖에 없다. 우리가 먼저 경기장 안에서 좋은 모습과 결과를 보여드리면 팬들도 다시 돌아올 것이다. 경기장 안에서 100%, 120%, 200%까지 모든 것을 다 쏟아붓는 게 제일 중요하다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com