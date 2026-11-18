사진캡쳐=소후닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국 축구의 미래는 어두운 것일까.

김정수 감독이 이끄는 한국 U-19 대표팀은 17일(한국시간) 중국 청두의 솽류체육센터에서 열린 중국과의 2026년 중국 판다컵 국제청소년축구대회 최종전에서 1대2로 패했다. 이번 패배로 한국은 승점 4점(1승1무1패)를 기록하며 대회를 마무리했다. 반면 중국은 승점 7점(2승1무)을 기록하며 8년 만에 판다컵 우승을 차지했다.

한국은 중국전에서 반드시 승리해야 우승이 가능했지만 경기 초반부터 불안한 모습을 노출했다. 전반 3분에는 페널티박스에서 중국의 압박에 당해 실점할 뻔했지만 운 좋게 실점 위기를 극복했다.

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두 번의 행운은 없었다. 전반 5분 중국의 역습 상황에서 한국 수비는 중국의 안일한 패스를 똑바로 처리하지 못해 미아오룬둥에게 기회를 헌납했다. 미아오룬둥은 페널티박스 안에서 반대편 골대를 향해 낮고 정확한 슈팅으로 선제골을 터트렸다.

이후에도 한국은 계속 중국의 공세를 막아내기 급급했다. 미아오룬둥 한 명을 제압하지 못해 실점했다. 전반 9분 미아오룬둥이 수비수 3명 사이를 돌파했고, 이때 수비수에 밀려 넘어지면서 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 양밍루이가 침착하게 성공시켰다. 참사 수준의 경기력이었다.

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뒤늦게 정신을 차린 한국 선수들이 압박 강도를 높여서 중국을 괴롭혔지만 위협적인 찬스를 만들지 못했다. 위기도 계속됐다. 전반 32분 중국의 패스플레이에 왼쪽이 완전히 무너졌다. 페널티박스로 공이 투입되고 말았고, 양밍루이가 공을 잡았다. 양밍루이의 슈팅이 골키퍼를 지나 골대로 향했지만 수비수가 몸을 던져 한 골을 막아냈다.

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전반 38분에도 역습을 잘 막아놓고 어이없는 볼처리로 위기를 자초했지만 중국의 공격이 득점으로 마무리되지는 않았다. 전반 종료 직전 중국의 공격, 장지아오밍의 헤더를 골키퍼가 막아내면서 겨우 0-2로 전반을 마칠 수 있었다.

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한국은 후반전 겨우 1골을 만회하는데 그쳤다. 후반 29분 김진혁이 왼쪽에서 공을 받은 뒤 어려운 각도에서 과감한 돌파로 중국을 뚫어냈다. 김진혁은 사각에서 강력한 슈팅으로 득점에 성공했다. 한국의 막판 공세는 중국을 많이 위협하지 못했다.

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충격적인 결과의 연속이다. 한국 축구의 미래가 걱정되는 수준이다. U-19 대표팀은 2024년 중국 웨이난에서 열린 4개국 친선대회에서도 중국에 0대2로 패한 경험이 있다. U-22 대표팀도 2025년 중국 옌창에서 열린 친선대회에서 중국에 0대1로 무너졌다. 지난해 판다컵 2025에서도 0대2로 패배했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 복수에 성공했지만 최근 연령별 대표팀이 중국에 무너지는 참사가 반복되고 있다.