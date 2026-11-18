Japan's head coach Hajime Moriyasu speaks through a megaphone to supporters after the friendly soccer match between Japan and Paraguay in Singapore, Tuesday, Nov. 17, 2026. (AP Photo/David Hu)

Soccer Football - Mizuho Blue Challenge - Japan v Paraguay - National Stadium, Kallang, Singapore - November 17, 2026 Japan coach Hajime Moriyasu during the match REUTERS/Andy Chua

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본의 '모리야스 체제'가 막을 내렸다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 17일(이하 한국시각) 싱가포르의 싱가포르 국립경기장에서 열린 파라과이와의 친선경기에서 1대2로 패했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위인 일본은 '한 수 아래' 파라과이(랭킹 33위)에 일격을 허용했다. 일본은 이날 경기 시작 2분 만에 코너킥 상황에서 후안 호세 카세레스에게 선제골을 내줬다. 전반 40분에는 다시 코너킥 때 구스타보 고메스에게 헤더로 추가 골을 허용했다. 일본은 후반 40분에 가서야 후쿠다 시오의 득점으로 추격했지만 경기를 뒤집지 못했다. 일본은 직전 브라질과의 경기에서 3대2로 승리하는 등 2026년 북중미월드컵 이후 5경기 연속 무패(4승1무)를 이어갔지만, 올해 마지막 A매치에서 패배를 떠안았다.

Advertisement

Soccer Football - Mizuho Blue Challenge - Japan v Paraguay - National Stadium, Kallang, Singapore - November 17, 2026 Japan head coach Hajime Moriyasu with fans in the stands after managing his final match for Japan REUTERS/Andy Chua TPX IMAGES OF THE DAY

이날 경기는 모리야스 감독과의 동행을 마무리하는 자리였다. 모리야스 감독은 2018년 러시아월드컵 이후 8년 동안 일본을 이끌었다. 그는 일본 대표팀 사령탑으로 2022년 카타르, 2026년 북중미 등 2회 연속 월드컵에 출전했다. 모리야스 감독은 통산 113경기를 지휘하고 77승 17무 19패의 성적을 남겼다.

Japan's players present a souvenir jersey to head coach Hajime Moriyasu after the friendly soccer match between Japan and Paraguay in Singapore, Tuesday, Nov. 17, 2026. (AP Photo/Suhaimi Abdullah)

일본 언론 '산케이스포츠'에 따르면 모리야스 감독은 "선수들 덕분에 정말 행복한 경험을 할 수 있었다. 훌륭한 스태프와 선수들을 만난 것은 큰 행운이었다. 행복한 시간을 보냈다. 모두에게 감사한 마음이다. 경기장에는 많은 팬들이 찾아와 줬고, TV를 통해서도 많은 분이 응원해 주셨다. 파라과이전 승리하지 못해 정말 아쉽지만, 선수들은 우리에게 미래를 보여줬다고 생각한다. 응원해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "일본이 세계 최고가 되기 위해서는 지금부터 계속해서 실력을 쌓아나가야 한다고 생각한다. 선수들이 끊임없이 성장하기를 바란다. 일본 대표팀이 세계 최고를 향해 한 단계씩 나아가는 과정을 한 명의 팬으로 지켜보고 싶다"고 말했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com