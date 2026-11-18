사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 축구 레전드 웨인 루니가 맨체스터 유나이티드 시절 극단적 선택까지 고민했다고 털어놨다.

영국 BBC는 18일(한국시각) '루니가 맨유에서 선수로 뛰던 시절 "극단적 선택을 생각하고 있었다"고 고백했다'고 보도했다. 당시 루니는 심각한 알코올 중독 증세를 보였고, 상담까지 진행해야 할 정도로 좋지 않은 상황이었다.

잉글랜드 국가대표팀 주장이었던 루니는 지난 2004년 에버턴을 떠나 맨유에 합류했다. 이후 559경기에 출전해 253골을 기록하며 구단 역대 최다 득점자로 이름을 올렸다. 루니는 개비 로건과 함께한 팟캐스트에서 힘들었던 시절을 떠올렸다. 인생에서 가장 힘들었던 시기를 묻는 말에 루니는 "술을 마실 때면 집에 틀어박혀 이틀 동안 술만 마시곤 했다"고 고백했다. 루니는 당시 선수로서 가장 잘 나가던 시기였다고 설명했다.

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루니는 당시 모든 상황을 감당하는 데 어려움을 겪었다고 밝혔다. 아내 콜린과 어머니에게 자신의 상황을 털어놓은 뒤에는 이 상황을 헤쳐 나가기 위해 도움이 필요하다는 사실을 깨달았다고 말했다.

루니는 "돌이켜보면내가 이기적이었다고 말할 수 있다"면서도 "하지만 당시 내가 정말 감당하기 힘든 무언가를 겪고 있다는 사실은 알고 있었다"고 말했다.

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이어 "극단적 선택을 생각하는 지경에 이르렀고, 누구와도 함께 있고 싶지 않았다"며 "거리에서 사람들을 마주치고 싶지도 않았고, 가게에 들어가고 싶지도 않았다"고 덧붙였다.

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루니는 자신의 상황을 극복하기 위해서 최선의 노력을 다했다고 한다.

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그는 "내게 무슨 문제가 있는지 알아내기 위해 치료사와 상담하고 있었다. 내 인생에서 가장 행복해야 할 시기였지만 실제로는 그렇지 않았다"며 "내가 했던 이기적인 행동들 때문에 오히려 인생에서 가장 힘든 시기였을 것이다"고 주장했다.

또 루니는 "콜린은 내게 엄청난 도움을 줬다. 당시 상황이 너무 심각했기 때문에 아내가 나를 떠날 수도 있었다"면서도 "하지만 곁에 남아 나를 지지해 줬고, 이겨낼 수 있도록 도와줬다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com