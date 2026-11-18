6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]행운의 여신이 한국을 향해 웃어줬다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

이날 한국은 전반 43분에 터진 오세훈의 결승골로 승리했다. 송민규과 왼쪽에서 과감한 돌파를 통해 기회를 만들었다. 오세훈은 송민규의 크로스를 헤더로 마무리해 선제골을 터트렸다. 오세훈의 득점은 결승골이 됐다. 한국은 수많은 득점 기회를 잡았는데도 불구하고, 골 결정력이 아쉬웠다.

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경기 후 발표된 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순위에서 한국은 32위에서 2계단이 올라 30위로 올라섰다. 지난 사우디아라비아에 당한 2대3 패배로 FIFA 랭킹 포인트를 6.13점이나 잃었지만 카타르전 승리로 3.66점을 얻어 다시 1560점을 넘었다.

사진캡쳐=FIFA

한국이 1560점을 유지하는 사이, 한국보다 앞서있던 알제리와 튀르키예가 크게 추락했다. 알제리는 토고와의 2027년 아프리카 네이션스컵 예선에서 0대3 충격패를 당하면서 무려 20.97점을 잃게 돼 28위에서 32위까지 추락하고 말았다.

최근 심각한 부진에 빠진 튀르키예도 반등에 실패하고 말았다. 2026~2027시즌 유럽 네이션스리그 조별리그에서 6전 전패라는 치욕스러운 결과와 함께 33위로 하락했다. 최근 6경기 동안 랭킹 포인트를 무려 30점 가까이 잃은 튀르키예다.

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한국은 알제리와 튀르키예가 스스로 무너진 덕분에 FIFA 랭킹이 2계단 상승할 수 있었다. 하지만 아직 아시아 강호로서의 입지를 회복하기엔 갈 길이 많이 남았다. 한국은 현재 아시아 4위다. 3위인 호주가 FIFA 랭킹 27위로 1576.90점이다. 호주는 추격 가시권이다.

하지만 아시아 1, 2위를 형성하고 있는 일본, 이란과는 멀리 떨어져 있다. 먼저 아시아 2위 이란은 23위로 1597.59점이다. 한국보다 약 38점 앞선다. 일본은 FIFA 랭킹 17위로 1684.61점을 기록 중이다. 한국보다 무려 120점 넘게 앞서고 있기 때문에 일본이 큰 폭의 추락을 경험하지 않는 이상, 당분간은 따라잡기 어려운 간격이다.