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[스포츠조선 전영지 기자]'괴물' 엘링 홀란의 종료 직전 PK 극장골에 힘입어 노르웨이가 덴마크를 꺾고 유럽 네이션스리그 8강에 올랐다.

노르웨이는 18일(한국시각) 덴마크 코펜하겐 파르켄 스타디움에서 열린 유럽네이션스리그 리그A 그룹A4 6차전에서 덴마크에 3대2 역전승을 거뒀다. 전반 2골을 먼저 내준 노르웨이는 엘링 홀란의 멀티골, 마르틴 외데고르의 동점골을 앞세워 극적인 승리를 거두고 8강 진출을 확정했다.

덴마크는 무승부만 거둬도 조 2위로 8강에 오를 수 있는 상황이었다. 그러나 경기 막판 요아킴 안데르센이 페널티박스 안에서 핸드볼 반칙을 범했고, 비디오판독(VAR) 심판의 요청을 받은 주심 할릴 우무트 멜레르가 온필드 리뷰를 진행한 끝에 페널티킥을 선언했다.

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홀란은 이를 놓치지 않았다. 골문 구석으로 정확하게 차 넣으며 짜릿한 역전 드라마를 완성했다. 경기 종료 휘슬이 울리자 원정 응원석은 환희로 가득 찼다. 노르웨이 팬들은 팀의 8강 진출뿐 아니라 두 골 차 열세를 뒤집은 극적인 역전극에 열광했다.

덴마크는 단 3분 새 두 골을 몰아넣으며 일찌감치 승기를 잡는 듯했다. 전 맨유 공격수 라스무스 호일룬이 최근 A매치 6경기에서 5번째 골을 터뜨린 데 이어 주장 피에르에밀 호이비에르가 헤더로 추가골을 넣었다. 덴마크는 조 2위로 8강 진출을 눈앞에 뒀지만 노르웨이는 마지막 휘슬까지 포기하지 않았다.

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아스널의 마르틴 외데고르가 상대 골키퍼의 실수를 놓치지 않고 공을 가로챘고, 이어진 상황에서 홀란이 빠르게 쇄도해 가까운 거리에서 마무리하며 한 골을 만회했다. 외데고르는 경기 종료 7분을 남기고 승부를 원점으로 돌렸다. 안드레아스 셸데루프의 슈팅이 골대를 맞고 튀어나오자 외데고르가 흘러나온 공을 그대로 슈팅해 골망을 흔들었다.

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시간은 노르웨이의 편이 아닌 듯했지만 경기 막판 안데르센의 핸드볼 반칙으로 천금같은 페널티킥 기회가 찾아왔고, 홀란이 이를 침착하게 성공시키며 짜릿한 역전승에 마침표를 찍었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com