훈련하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 손흥민이 카타르와 평가전을 하루 앞둔 16일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 2027 사우디아라비아 아시안컵 공인구로 훈련하고 있다. 2026.11.16 ondol@yna.co.kr(끝)

손흥민 엄지 척 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 팀 공격 기회가 끝나자 동료 선수들을 향해 엄지를 치켜세우고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]리더십 논란에 휩싸인 손흥민(LA FC)이 어려움을 토로했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다. 이로써 모레노 감독 체제는 3승1무2패로 막을 내렸다.

손흥민은 이날 4-4-2 포메이션의 투톱으로 선발 출격했다. 후반 21분까지 66분을 뛰었다. 그는 "중요한 경기였다. 선수들도 부담이 됐을 것이다. 올해 마지막 A매치를 잘 끝낸 만큼 내년 3월 소집 때까지 여유롭게 준비할 수 있게 됐다. 대표팀이 잘했건 못했건 항상 뒤에서 응원해주시는 분들께 감사하다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.

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서로 격려하는 손흥민-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 김민재가 경기에서 승리한 뒤 서로를 격려하고 있다. 2026.11.18 ondol@yna.co.kr(끝)

훈련하는 손흥민-황인범-황희찬-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 한국 축구 대표팀 손흥민(오른쪽부터), 황인범, 황희찬, 김민재가 15일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 달리기를 하고 있다. 2026.11.15 ondol@yna.co.kr(끝)

한국 축구는 크게 휘청이고 있다. 선장을 잃고, 길도 완전히 잃었다. 특히 지난 몇 년 동안 '쉬쉬'하던 1992년생과 1996년생의 세대 갈등이 폭발했다. 그는 내분설의 주범으로 지목되며 리더십에 의문이 일기도 했다. 국정감사를 통해 '7번 선수'라는 호칭이 공개되기도 했다. 11월 A매치를 앞두고 손흥민을 비롯해 이재성(마인츠) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)은 세대갈등에 대한 논란을 일축하는 공동 입장문을 발표했다.

손흥민은 "대표팀은 쉽지 않다. 쉽지 않을 뿐 아니라 쉬워야 하는 것도 아니라고 생각한다. 선수들 모두 태극기를 달고 뛰는 것에 대한 책임감과 사명감을 잘 알고 있다. 그래서 매년 대표팀을 잘 이끄는 것에 대한 고민과 생각이 많아진다"며 "올해는 특별히 월드컵으로 인해서 더 많은 아픔과 충격이 있었다. 이런 시간을 이겨내야 하는 게 축구 선수로서 발전하는 과정인 만큼 실망스러운 부분도 많았지만 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com