한국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]카타르를 압도하면서 거둔 1대0 승리, 기뻐할 수도 있지만 한국 축구 대표팀의 분위기는 무거웠다. 이겼다는 기쁨보다는 더 잘하지 못했다는 아쉬움이 앞선 선수들이었다.

한국 대표팀은 17일(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전에서 전반 43분 오세훈(시미즈)의 헤더 결승 골로 1대0 승리를 거뒀다.

오세훈은 경기 후 인터뷰에서 "내가 좋은 장면에서 마무리하지 못한 장면도 많아서 팀원들한테 미안하다"며 "내가 넣었다면 팀이 수월하게 풀어갈 수 있었기에 미안하다. 골은 내가 넣었지만, 동료들 덕분에 넣은 것 같아서 감사하다"고 말했다.

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이번 경기 승리의 주역임에도 웃지 못한 오세훈이다. 지난 13일 사우디아라비아에 당한 굴욕적인 패배의 아픔이 여전히 남아 있는 듯하다.

오세훈의 득점을 도운 송민규(나시오날)도 기쁨보다는 아쉬움이 크다고 강조했다. 팬들의 마음을 돌려놓기 위해 더욱 노력하겠다는 다짐도 했다.

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송민규는 "사실 1대0이라는 결과가 매우 아쉽다. 공격수들끼리 경기가 끝난 뒤 '공격수들은 좀 반성해야 한다'는 말을 했다"며 "대표팀이 경기장에서 열심히 잘하는 것밖에 없다. 경기장 안에서 100%, 120%, 200%까지 모든 것을 다 쏟아붓는 게 제일 중요하다"고 했다.

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A매치 2연전에서 공격포인트를 기록하지 못한 이강인(아틀레티코 마드리드) 역시 동료들에게 미안함을 전했다. 이강인은 사우디전과 카타르전에서 모두 선발 출전했다. 한국의 공격을 이끈 그였지만, 득점이나 도움을 기록하지는 못했다.

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이강인은 "공격수 입장에서 골을 넣지 못한 게 동료들에게 미안하다"며 "더 쉽게 갈 수 있었던 경기가 될 수 있었는데 그렇지 못했다"고 아쉬움을 토했다.

대표팀을 휘몰아쳤던 불화설이 종식되고 진행된 A매치 2경기에서 대표팀은 1승 1패라는 성적표를 들고 왔다. 좋지도 나쁘지도 않은 결과인 만큼 앞으로의 분위기 쇄신이 무엇보다 중요하다. 대표팀 에이스로 불리는 이강인도 이 부분을 알고 있었다.

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이강인은 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다"며 "냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다"고 주장했다.

이어 "선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다"며 "선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

한편, 이번 대표팀 소집을 앞두고 손흥민(LA FC), 이재성(마인츠), 황인범(포르투), 황희찬(샬케), 김민재(바이에른 뮌헨)는 함께 공동 입장문을 발표했다. 이를 통해 대표팀에 대한 부정적인 여론을 바꾸고, 개선해 나가겠다는 의지를 보였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com