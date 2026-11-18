사진=스포츠바이블

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[스포츠조선 김대식 기자]박지성의 동료였던 웨인 루니가 맨체스터 유나이티드 시절 극단적인 선택까지 고민했다고 털어놓았다.

영국 매체 BBC는 18일(한국시각) '루니가 개비 로건이 진행하는 팟캐스트 라이프 앳 더 미드포인트에 출연해, 현재 17세인 장남 카이가 아기였을 무렵 경기장 밖에서 겪은 극심한 고충을 상세히 밝혔다'고 전했다.

루니는 "술을 마실 때면 이틀 동안 집 안에 스스로를 가두고 술만 마시곤 했다, 아마도 선수로서 제 커리어에서 최고의 전성기를 보내던 시기였을 것"이라며 술에 의존한 채 전성기를 보냈다고 고백하기 시작했다.

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로이터연합뉴스

이를 두고 BBC는 '올해 41세인 루니가 당시 모든 것을 감당하기 위해 애썼으며, 아내 콜린과 어머니에게 속마음을 털어놓은 뒤에야 도움이 필요하다는 것을 깨달았다고 설명했다'고 전했다. 루니는 "돌이켜보면 제가 이기적이었다고 말할 수도 있겠지만, 당시 저는 정말 감당하기 힘든 무언가를 겪고 있다는 것을 스스로 알고 있었다"라며 "카이가 저의 그런 모습을 보는 것을 원치 않았기에 더욱 숨어들곤 했다"라고 말했다.

BBC는 '루니가 자살까지 고민했던 심경을 직접 설명했다'고 전했다. 루니는 "결국 자살을 고민하는 지경에까지 이르렀다. 그저 누구와도 함께 있고 싶지 않았다. 거리에서 사람들을 마주치고 싶지도 않았고, 가게에 들어가고 싶지도 않았다"라고 밝혔다. 이어 "축구장 위에서는 늘 편안했지만, 그 외의 모든 것에는 정말 큰 어려움을 겪었다"라고 덧붙였다.

루니는 "어떤 약점도 보이고 싶지 않기 때문에 감정을 감추려고 애쓰게 된다. 그렇게 하는 순간 스스로가 남자답지 못하게 느껴졌기 때문이다"라고 토로했다. 그는 "제게 무슨 문제가 있는지 알아내기 위해 심리 상담사와 대화를 나눴다. 돌이켜보면 당시 저는 커리어의 정점에 있었고, 갓 태어난 어린 아들이 있었으며, 막 결혼을 한 상태"였다고 말했다.

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AP연합뉴스

루니를 구렁텅이에서 구해준 건 아내 콜린 루니였다. 루니는 "콜린이 저를 엄청나게 많이 도와주었다. 상황이 그 정도로 심각했기에 그녀는 저를 떠나버릴 수도 있었지만, 제 곁을 지켜주었고 제가 그 시기를 이겨낼 수 있도록 도와주었다"라고 했다.

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최근 루니는 국가대표팀에 소집되서도 술을 즐겼다는 폭로가 나온 바 있다. 잉글랜드 국가대표 출신 앤디 캐롤은 얼마 전 발표한 자서전에서 "루니는 오후 2시에 나에게 전화를 걸어 '캐롤, 지금 당장 내 방으로 와'라고 말하곤 했다. 내가 '아니, 루니 지금은 너무 일러'라고 답하면, 그는 항상 나를 압박해 복종하게 만들었죠. 방에 가보면 그는 침대에 누워 TV를 보며 담배를 피우고 맥주를 마시고 있었다"고 전했다.