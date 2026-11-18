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[스포츠조선 이현석 기자]4경기에서 8개의 공격포인트를 폭격한 광주의 바 루아가 수상의 기쁨을 누렸다.

바 루아는 2026년 10월 'EA SPORTS 이달의선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다. 이달의선수상은 K리그 공식 비디오게임 파트너인 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 'EA')가 후원한다.

이달의선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM(경기수훈선수), 베스트일레븐, MVP에 선정된 선수 중에서 연맹 TSG 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다.

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이후 TSG 기술위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 이달의선수상을 수상한다.

10월 이달의선수상은 10월에 열린 K리그1 31라운드부터 34라운드까지 경기를 대상으로 했다. 후보에는 바 루아, 아이데일(광주), 티아고(전북), 클리말라(서울)가 이름을 올렸고, 바 루아가 합산점수 26.27점을 받아 2위 클리말라(25.47점)를 근소하게 따돌리며 수상의 영광을 안았다.

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바 루아는 해당 기간 열린 4경기에 모두 출전해 3골 5도움으로 총 8개의 공격포인트를 기록했다. 특히 31라운드 울산전에서는 2골 2도움을 기록하며 팀의 4대3 승리를 이끌었고, 해당 라운드 MVP에도 선정됐다.

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올해 7월 광주 유니폼을 입고 K리그에 데뷔한 바 루아는 약 3개월 만에 이달의선수상 첫 후보에 오른 데 이어 수상까지 차지했다. 특히 광주 구단 역사상 이달의선수상 수상자가 나온 것은 이번이 처음이다.

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바 루아에게는 트로피와 상금이 수여되며, 올 시즌 동안 유니폼에 이달의선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어진다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com