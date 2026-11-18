사진=트랜스퍼뉴스라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널이 꿈에 그리던 비니시우스 주니오르를 품을 수 있을까. 그를 영입하기 위한 구단의 움직임은 계속되고 있다.

스페인 피차헤스는 18일(한국시각) '아스널은 레알 마드리드에서 뛰고 있는 비니시우스의 상황을 계속 주시하고 있다'며 '레알은 향후 이적시장에서 비니시우스의 이적료로 1억5000만유로(약 2190억원)보다 낮은 금액은 고려하지 않을 방침'이라며 '최근 레알과 재계약을 체결했다는 점을 고려하면 합리적인 금액이다'고 보도했다.

비니시우스는 평소 기량에 크게 못 미치는 시즌 초반을 보내고 있다. 이 가운데 내년 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널이 비니시우스 영입을 추진할 수 있다는 이야기도 나온다. 비니시우스는 오는 2032년 여름까지 레알과 계약돼 있다. 2026~2027시즌 현재 그의 경기력은 논란의 중심에 있다. 비니시우스는 모든 대회를 통틀어 12경기에 출전해 단 1골 3도움만 기록하고 있다. 스페인 프리메라리가에서 받은 퇴장과 징계 역시 그에게 직접적인 영향을 미쳤다.

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얀 디오만데가 시즌 초반 보여준 활약은 비니시우스의 존재감을 가렸다. 비니시우스 대신 디오만데를 선발로 기용해야 한다고 주장하는 팬들도 상당수에 이르렀다.

아스널은 겨울 이적시장에서 공식적인 영입 제안을 할 것으로 예상된다. 그러기 위해서는 먼저 중원에서 두 건의 매각을 성사시켜야 한다. 아스널은 미켈 메리노와 마르틴 수비멘디를 매각해야 한다. 1억5000만 유로에 달하는 영입에 필요한 자금과 연봉 지출 여력을 확보하기 위해서다.

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매체는 '아스널 수뇌부는 레알에 공식 제안을 전달하려면 올해 11~12월 메리노와 수비멘디의 이적 작업에 속도를 내야 한다'며 '흥미로운 점은 레알 역시 수비멘디 영입에 관심을 보였다는 사실이다'고 전했다.

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결국 이적시장이 열릴 때까지 비니시우스가 원래의 폼을 되찾을 수 있을지가 관건이다. 지금처럼 디오만데보다 좋은 평가를 받지 못한다면 레알을 떠나 아스널 이적은 현실이 될 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com