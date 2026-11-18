사진=베일 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 절친인 가레스 베일이 스페인 프리메라리가 구단 인수전에 뛰어들었다.

스페인의 엘콘피덴시알25는 17일(한국시각) '중동의 백만장자들과 가레스 베일이 세비야를 5억 유로에 인수하려고 한다'고 보도했다.

엘콘피덴시알25는 '사우디의 억만장자들이 소유한 HD 벤처스와 베일이 자문을 맡은 투자 펀드가 세비야 지분 인수를 검토 중이다'며 '베일은 이 과정에서 자문 역할을 맡고 있다. 이미 지난해 여름부터 세비야 주주들에게 접근했었다. 12월 중순부터 본격적으로 인수 제안서를 제출할 수 있을 예정이다'고 전했다.

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사진=베일 SNS 캡처

스페인의 ABC도 '베일이 자문 역할을 하고 있는 펀드는 이미 인수 의사를 보였다. 구단 매각은 협상이 이뤄지는 상황이다. 세비야는 현재 부채가 6000만 유로 수준이며, 구단 운영을 위해 8000만 유로 수준의 증자가 필요하다'고 설명했다.

스페인을 대표하는 명문 구단 중 하나다. 특히 우나이 에메리 감독 시절 유로파리그를 휩쓸며 명성을 크게 쌓아올렸다. 다만 최근 모습은 기대 이하다. 특히 재정에서 문제가 발생해 구단 운영의 어려움을 겪고 있다. 이미 올해 초에도 세비야 레전드 세르히오 라모스가 세비야를 살리기 위해 구단 인수전에 뛰어든 바 있엇으나, 협상에서 결렬됐다.

사진=베일 SNS 캡처

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프로 커리어만 고려하면 스타인 베일은 선수에 이어 구단 인수의 자문으로 발돋움하는 셈이다. 사우샘프턴에서 프로 커리어를 시작해 토트넘에서 잠재력이 폭발했다. 2012~2013시즌 44경기에서 26골10도움을 몰아치며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 올해의 선수에 올랐다. 이후 레알 마드리드로 이적하며 화제를 모았다. 첫 시즌부터 유럽챔피언스리그(UCL) 결승에서 연장전 결승골을 넣으며 우승에 크게 공헌했다.

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레알 마드리드 유니폼을 입고 여러 대회에서 트로피를 차지했다. 2015~2016시즌부터 3시즌 연속 정상에 올랐다. 이후 토트넘 임대를 거치며 손흥민과 우정을 쌓기도 했던 베일은 2022시즌 LAFC로 이적했고, 2023년 축구화를 벗었다. 선수로서 그라운드를 떠난 그가 구단 인수로서 새로운 행보를 보일지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com