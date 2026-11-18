사진캡쳐=소후닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자]이제 중국 유망주들은 한국 축구가 무섭지 않다.

김정수 감독이 이끄는 한국 19세 이하(U-19) 대표팀은 17일(한국시간) 중국 청두의 솽류체육센터에서 열린 중국과의 2026년 중국 판다컵 국제청소년축구대회 최종전에서 1대2로 패했다. 이번 패배로 한국은 승점 4점(1승1무1패)를 기록하며 대회를 마무리했다. 반면 중국은 승점 7점(2승1무)을 기록하며 8년 만에 판다컵 우승을 차지했다.

경기 초반부터 흔들린 한국은 전반 12분 만에 완전히 무너졌다. 전반 3분부터 후방에서 불안한 빌드업 실수가 나오면서 위기를 헌납하더니 전반 5분 실점했다. 중국의 역습 상황에서 한국 수비는 중국의 안일한 패스를 똑바로 처리하지 못해 미아오룬둥에게 기회를 내주고 말았다. 미아오룬둥은 페널티박스 안에서 반대편 골대를 향해 낮고 정확한 슈팅으로 선제골을 터트렸다.

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이후에도 한국은 중국의 공세를 막아내는 것조차 버거웠다. 선제골의 주인공인 미아오룬둥 한 명을 제어하지 못했다. 전반 9분 미아오룬둥이 페널티박스 왼쪽 부근에서 한국 수비수 3명 사이를 돌파하려고 했다. 이때 수비수에 밀려 넘어지면서 중국의 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 양밍루이가 침착하게 성공시켰다. 참사 수준의 경기력이었다.

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중국은 2골을 앞서나간 상황에서도 계속 강도를 높였다. 한국은 우왕좌왕하면서 끌려갔다. 객관적인 전력에서 앞서고 있다고 말하기 민망할 정도의 경기력 차이였다. 한국은 후반전 겨우 1골을 만회하는데 그쳤다. 후반 29분 김진혁이 왼쪽에서 공을 받은 뒤 어려운 각도에서 과감한 돌파로 중국을 뚫어냈다. 김진혁은 사각에서 강력한 슈팅으로 득점에 성공했다. 한국의 막판 공세는 중국을 많이 위협하지 못했다.

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경기 후 중국 매체 동추이의 보도에 따르면 양밍루이는 "한국 팀이 강팀인 것은 분명하지만, 이른바 '공한증'을 가질 정도까지는 아니라고 생각한다"며 더 이상 한국이 두려운 상대가 아니라고 밝혔다. 이어 "한국전을 앞두고 우리 팀의 분위기는 매우 편안했고, 그렇게 긴장하지 않았다. 그리고 경기장 안에서도 꽤 잘 해냈다고 생각한다"고 덧붙였다.

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부정하기 어려운 사실이다. U-19 대표팀은 2024년 중국 웨이난에서 열린 4개국 친선대회에서도 중국에 0대2로 패한 경험이 있다. U-22 대표팀도 2025년 중국 옌창에서 열린 친선대회에서 중국에 0대1로 무너졌다. 지난해 판다컵 2025에서도 0대2로 패배했다.

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2026년 아이치-나고야 아시안게임 준결승에서 중국은 한국에 1대2로 패배했지만 확실히 과거와는 다른 모습을 보여줬다. 중국은 한국의 공격을 잘 틀어막았고, 이민성호는 경기 막판에 터진 배준호의 역전골로 겨우 승리할 수 있었다. 국가대표팀 레벨에서는 중국이 한국에 크게 밀리고 있지만 미래의 자원들이 연이어 중국에 패배하거나 어려운 경기를 이어가고 있다.