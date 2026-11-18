로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]카타르 사령탑인 훌렌 로페테기 감독이 경질될 가능성이 높아졌다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(이하 한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선 경기에서 1대0으로 이겼다.

카타르 매체 알 아랍은 경기를 앞두고 이번 한국전이 로페테기 감독 체제의 마지막 장이 될 것이라고 보도했다. 매체는 '스페인 출신의 로페테기 감독은 대한민국과의 경기를 앞두고, 이 경기가 카타르 사령탑으로서 자신의 마지막 경기가 될 수도 있음을 잘 알고 있다. 한국전은 평범한 친선경기가 아니며, 단순한 새로운 실험도 아니다. 그것은 도하에서 커다란 야망과 더 큰 꿈을 품고 시작되었으나, 뼈아픈 비판과 기대에 못 미치는 성적 속에 막을 내리게 된 한 이야기의 최종장'이라고 보도했다.

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인사 나누는 모레노 감독-로페테기 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 한국 로베르트 모레노 임시 감독(왼쪽)과 카타르 훌렌 로페테기 감독이 반갑게 인사를 나누고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

로페테기 감독은 레알 마드리드와 스페인 연령별 대표팀에서 지도자로서 성장해 두각을 나타냈다. 포르투갈 명문인 포르투의 지휘봉을 잡은 뒤에는 스페인 국가대표팀도 맡았다. 당시 스페인은 로페테기 감독 체제에서 다시 세계 최강의 모습을 보여주기 시작했지만 2018년 러시아 월드컵을 앞두고 경질됐다. 대회를 앞두고 로페테기 감독이 레알 마드리드 사령탑에 오르기로 결정을 해버렸기 때문에 스페인축구협회에서 초유의 결단을 내렸다.

하지만 레알에서 로페테기 감독은 큰 실패를 겪었고, 4개월 만에 경질되고 말았다. 얼마 지나지 않아 세비야에 부임한 그는 유로파리그(UEL) 우승을 이뤄내면서 재기에서 성공했다. 세비야에서 매우 성공적인 시간을 보낸 후 울버햄튼으로 향해 황희찬의 스승이 됐다. 시즌 후 구단과 합의 후 결별한 후 웨스트햄 유나이티드로 향했지만 성적 부진으로 경질됐다.

이후 그는 카타르로 향했다. 카타르를 2026년 북중미 월드컵 본선에 올려 놓았지만 조별리그에서 처참하게 탈락하고 말았다. 월드컵 후에도 반등하지 못한 카타르라 로페테기 감독의 경질을 고려하는 중인 것으로 보인다.

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인사 나누는 모레노 감독-로페테기 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 한국 로베르트 모레노 임시 감독(왼쪽)과 카타르 훌렌 로페테기 감독이 반갑게 인사를 나누고 있다. 2026.11.17 ondol@yna.co.kr(끝)

알 아랍은 '로페테기 감독은 최근 몇 달간 부진한 성적으로 인해 거센 비판의 폭풍에 직면했고, 어디서나 그의 경질설이 고개를 들기 시작했다. 마침내 한국전이 이 소설의 마지막 장이 되기에 이르렀다. 한국전을 끝으로 로페테기의 이야기가 막을 내린 후, 카타르 축구는 새로운 단계로 진입할 것'이라고 전했다.

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로페테기 감독이 매물로 나온다면 한국 축구가 노려볼 만한 새로운 후보가 등장하는 셈이다. 최근 커리어가 분명히 내리막인 건 사실. 카타르를 1년 넘게 이끌었기 때문에 아시아 축구도 익숙하다. 감독으로서 명확한 업적이 없는 모레노 감독보다도 훨씬 더 좋은 매물이라는 건 분명하다.

한편 모레노 임시 감독 체제를 마무리한 대한축구협회는 모레노호의 6경기를 평가한 후 추후 방향성을 결정할 예정이다.