사진=MLS 공식 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]앙투완 그리즈만이 반 시즌 만에 미국 메이저리그사커(MLS) 신인왕을 수상했다.

MLS 사무국은 18일(한국시각) 홈페이지를 통해 '그리즈만이 올랜도 시티에서의 뛰어난 데뷔 시즌 활약을 바탕으로 2026년 MLS 신인왕에 선정됐다'고 공식 발표했다.

MLS 사무국은 '지난 7월 데뷔전을 치른 그리즈만은 팀 내 최고 기록인 22개의 공격포인트(14골-8도움)를 기록했으며, 15경기 만에 MLS 역사상 두 번째로 빠르게 20개의 공격포인트를 달성했다. 그리즈만은 2026시즌 올랜도의 63골 중 32.9%에 관여하며 팀을 동부 콘퍼런스 8위로 이끌며 플레이오프 진출권도 안겼다'고 전했다.

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이어 '그리즈만은 올랜도 역사상 최초로 신인왕을 수상한 선수이자, 이 상을 받은 최초의 프랑스 선수다. 올해의 신인상은 MLS 구단 기술진, 언론, 그리고 현역 MLS 선수들의 투표로 선정된다. 이 상은 프로 경력이 있는 선수 중 올해 MLS에 데뷔한 선수 중 가장 큰 영향력을 보여준 선수에게 수여된다. 모든 부분에서 1위를 차지한 그리즈만은 기예르모와 안드레 루이스를 제쳤다'고 설명했다.

그리즈만은 2014년 레알 소시에다드에서 아틀레티코 마드리드로 이적하며 본격적인 월드클래스 선수로서의 활약에 시동을 걸었다. 아틀레티코 통산 212골-93도움, 기록이 말해주는 수치 이상으로 아틀레티코 공격에서 에이스 역할을 도맡으며 맹활약했다. 프랑스 대표팀에서도 137경기에서 44골-33도움, 2018년 러시아 월드컵 우승의 주역으로 경기력을 뽐내며 주가를 높였다.

사진=LAFC 유튜브 캡처

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시간은 거스를 수 없었다. 황혼기에 진입을 앞둔 그리즈만은 지난여름 이적시장에서 도합 10년의 아틀레티코 생활에 마침표를 찍고 이적을 택했다. 새 도전을 위해 택한 행선지는 미국, 올랜도였다. 올랜도에서도 활약은 부족함이 없었다. 14골-8도움으로 팀 내 최다 공격포인트를 기록하며 뜨거운 경기력을 자랑했다. 결국 불과 반 시즌 활약으로 MLS 신인왕에 오르며 최고의 데뷔 시즌을 보냈음을 인정받았다.

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앞서 2025시즌에는 손흥민이 시즌 도중 합류해 13경기에서 12골을 넣으며 맹활약해 신인왕 후보 3인에 오르기도 했었다. 하지만 손흥민은 당시 시즌 초부터 활약한 안드레스 드레이어라는 19골-19도움을 기록한 괴물 같은 활약의 경쟁자가 있었다. 미디어, 선수, 구단 투표에서 압도적으로 밀리며 2위에 그쳤다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com