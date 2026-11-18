사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]양민혁의 토트넘 데뷔가 무산될 가능성이 점점 높아지고 있다.

일본 매체 풋볼 트라이브는 18일 '가와사키 프론탈레 출신의 일본 국가대표 수비수 다카이 고타는 현재 토트넘 홋스퍼에서 벨기에 1부 리그 신트트라위던(STVV)으로 임대 이적 중이다. 임대 구단에서도 고전을 면치 못하고 있는 만큼, 토트넘을 떠날 가능성이 거론되고 있다'고 보도했다.

풋볼 트라이브는 영국 매체인 풋볼 팬캐스트의 보도를 인용해 '2025년 여름 가와사키에서 500만 파운드(약 90억원)에 토트넘으로 합류했으나, 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 벤치 명단에 이름을 올린 것은 크리스털 팰리스전(2025년 12월) 단 1경기뿐이다. 그는 지난 시즌 후반기에 보루시아 묀헨글라트바흐로 임대를 떠났고, 올 시즌에는 벨기에 신트 트라위던로 재임대되었으나 로베르토 데 제르비 토트넘 감독을 납득시키지 못했다. 두 번 다시 토트넘의 유니폼을 입는 일은 없을 것이다. 2027년 1월이나 시즌 종료 후 현금화할 것으로 보인다'고 전했다.

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이렇게 일본 최고 유망주인 다카이의 토트넘 데뷔가 불가능할 것이라는 전망이 나오고 있는 중이다. 다카이는 토트넘으로 임대됐지만 1경기도 뛰지 못했다. 결국 출전 시간에 갈증을 느껴 임대를 선택했다. 독일 분데스리가 임대는 실패했고, 이번 시즌 신트 트라위던으로 향해서도 좋은 모습을 보여주지 못하고 있다. 데뷔전에서 자책골을 헌납하는 등 부진하다.

이를 두고 풋볼 팬캐스트 '다카이는 신트 트라우던 합류 후 치른 리그 8경기 중 출전은 3경기뿐이며, 출전한 경기 모두 패배했고 9실점을 허용했다. EPL에서 뛸 수준이 아니다'라고 혹평했다.

사진=베스테를로

문제는 양민혁이다. 양민혁의 상황이 더 처참하다. 양민혁은 다카이보다 더 일찍 토트넘으로 합류했지만 지금까지 전혀 성장하지 못했다. 첫 시즌 퀸스파크레인저스, 지난 시즌에는 포츠머스와 코번트리 시티 그리고 이번 시즌 벨기에 구단 베스테를로로 향했지만 어느 곳에서도 토트넘에서 뛸 만한 실력을 보여주지 못했다. 베스테를로에서 펼치는 주전 경쟁도 어려워하는 중이다. 냉정하게 이런 실력이라면 토트넘 데뷔는 어렵다.

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과거 손흥민은 양민혁의 토트넘 입단이 결정된 후 "정말로 힘들 것이라고 말해주고 싶다"고 경고한 바 있다. "EPL에서 뛰는 건 전혀 쉽지 않다. 세계 최고의 선수로 성장하기 위해선 언어, 문화, 신체조건, 인성 그리고 가족과 떨어져 혼자 생활하는 삶 등등 모든 게 완벽하게 준비되어야 한다. K리그에서 잘하고 있다고 느낄 수 있겠지만 EPL은 매일 어린 선수들이 기회를 잡고 싶어하는 곳"이라고 언급했다.