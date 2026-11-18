사진=벤 데이비스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]벤 데이비스가 내년 여름에는 팀을 떠날 수도 있다.

영국의 풋볼런던은 17일(한국시각) '토트넘 소속 4명의 선수가 시즌 종료 후 팀을 떠날 예정이다'고 보도했다.

풋볼런던은 2026~2027시즌 이후 토트넘을 떠날 후보들을 조명했다. 그중 한 명이 데이비스였다. 올 시즌 이후 계약이 만료되는 상황에서 토트넘이 그와 더 이상 동행하지 않을 수 있다고 전망했다. 풋볼런던은 '토트넘의 아이콘인 벤 데이비스는 이번 시즌으로 구단에서 13번째 시즌을 보내고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) A 라이센스를 확보했기 때문에 코치 경력을 쌓을 것으로 예상된다. 다만 토트넘에 남을 가능성도 완전히 배제할 수는 없다'고 했다.

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사진=벤 데이비스 SNS 캡처

이어 '새로운 계약을 체결하지 않으면, 그의 선수 계약은 내년 여름에 만료될 것이다. 모든 경우에 아직 확정된 것은 없지만, 일부 선수들의 경우 토트넘에서의 마지막 시즌이 될 가능성이 커 보인다'고 설명했다.

데이비스는 지난 2014~2015시즌을 앞두고 스완지 시티에서 토트넘으로 이적했다. 데이비스는 토트넘에서 꾸준히 가치를 인정받았고, 주전에서 밀린 후에도 백업 멤버로서 쏠쏠한 활약을 선보이며, 올 시즌까지 10년이 넘는 세월을 토트넘에서 보냈다. 손흥민과도 관계가 남달랐다. 데이비스는 과거부터 손흥민의 절친으로 유명했다. 데이비스는 꾸준히 인터뷰를 통해 "손흥민은 나에게 가장 친한 친구 중 한 명이다. 우리는 토트넘에서 정말 많은 시간을 같이 보냈다. 또한 그는 내 아들의 대부이기도 하다"라며 애정을 드러냈다.

사진=벤 데이비스 SNS 캡처

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현재 토트넘 소속 선수 중 가장 오랜 기간 토트넘에서 뛴 선수도 데이비스다. 다만 데이비스는 토트넘과의 계약이 올 시즌 이후 만료됐었다. 일찍 재계약 소식은 들려오지 않고 있기에, 시즌 종료 이후 팀을 떠날 수 있다고 알려졌었다. 이적설도 여러 차례 등장했다. 지난해 여름에도 데이비스의 이적 가능성은 꾸준히 거론됐다. 손흥민에 이어 팬들에게는 아쉬운 소식일 수 있었다.

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다행히 지난여름 데이비스는 토트넘과 새 계약을 체결하며 1년을 연장했다. 부상 복귀 후 팀의 베테랑으로서 중심을 잡아주고 있다. 경기 출전은 3경기에 불과하지만, 팀 내에서 쌓아올린 시간과 입지를 고려하면 여전히 구단에 중요한 선수임은 분명하다. 다만 선수로서 활약하기에는 적지 않은 나이이기에 올 시즌 이후 은퇴로 지도자의 길을 걸을지, 현역을 연장할지가 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com