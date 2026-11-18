[스포츠조선 이현석 기자]벤 데이비스가 내년 여름에는 팀을 떠날 수도 있다.
영국의 풋볼런던은 17일(한국시각) '토트넘 소속 4명의 선수가 시즌 종료 후 팀을 떠날 예정이다'고 보도했다.
풋볼런던은 2026~2027시즌 이후 토트넘을 떠날 후보들을 조명했다. 그중 한 명이 데이비스였다. 올 시즌 이후 계약이 만료되는 상황에서 토트넘이 그와 더 이상 동행하지 않을 수 있다고 전망했다. 풋볼런던은 '토트넘의 아이콘인 벤 데이비스는 이번 시즌으로 구단에서 13번째 시즌을 보내고 있다. 유럽축구연맹(UEFA) A 라이센스를 확보했기 때문에 코치 경력을 쌓을 것으로 예상된다. 다만 토트넘에 남을 가능성도 완전히 배제할 수는 없다'고 했다.
이어 '새로운 계약을 체결하지 않으면, 그의 선수 계약은 내년 여름에 만료될 것이다. 모든 경우에 아직 확정된 것은 없지만, 일부 선수들의 경우 토트넘에서의 마지막 시즌이 될 가능성이 커 보인다'고 설명했다.
데이비스는 지난 2014~2015시즌을 앞두고 스완지 시티에서 토트넘으로 이적했다. 데이비스는 토트넘에서 꾸준히 가치를 인정받았고, 주전에서 밀린 후에도 백업 멤버로서 쏠쏠한 활약을 선보이며, 올 시즌까지 10년이 넘는 세월을 토트넘에서 보냈다. 손흥민과도 관계가 남달랐다. 데이비스는 과거부터 손흥민의 절친으로 유명했다. 데이비스는 꾸준히 인터뷰를 통해 "손흥민은 나에게 가장 친한 친구 중 한 명이다. 우리는 토트넘에서 정말 많은 시간을 같이 보냈다. 또한 그는 내 아들의 대부이기도 하다"라며 애정을 드러냈다.
현재 토트넘 소속 선수 중 가장 오랜 기간 토트넘에서 뛴 선수도 데이비스다. 다만 데이비스는 토트넘과의 계약이 올 시즌 이후 만료됐었다. 일찍 재계약 소식은 들려오지 않고 있기에, 시즌 종료 이후 팀을 떠날 수 있다고 알려졌었다. 이적설도 여러 차례 등장했다. 지난해 여름에도 데이비스의 이적 가능성은 꾸준히 거론됐다. 손흥민에 이어 팬들에게는 아쉬운 소식일 수 있었다.
다행히 지난여름 데이비스는 토트넘과 새 계약을 체결하며 1년을 연장했다. 부상 복귀 후 팀의 베테랑으로서 중심을 잡아주고 있다. 경기 출전은 3경기에 불과하지만, 팀 내에서 쌓아올린 시간과 입지를 고려하면 여전히 구단에 중요한 선수임은 분명하다. 다만 선수로서 활약하기에는 적지 않은 나이이기에 올 시즌 이후 은퇴로 지도자의 길을 걸을지, 현역을 연장할지가 중요할 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com