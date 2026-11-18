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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 한국-카타르 친선 A매치와 2026~2027시즌 UEFA 네이션스리그 리그 페이즈 6차전 등 총 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 69회차에서 1등 적중 164건이 나왔다고 밝혔다.

18일 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면, 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중은 총 164건으로 집계됐다. 1등 총 적중금은 전 회차에서 이월된 3억9968만750원을 포함한 9억7896만5500원이며, 개별 적중금은 596만9310원이다. 2등은 2662건이 적중했으며, 개별 적중금은 8만7050원이다. 이어 3등은 1만9619건(5910원), 4등은 8만3602건(2780원)이 적중에 성공했다. 이번 회차의 1등부터 4등까지 전체 적중 건수는 10만6047건이며, 총 환급금액은 15억5905만5790원이다.

이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 8경기, 무(무승부) 3경기, 패(홈팀 패배) 3경기였다. 이번 회차에서 가장 눈길을 끈 경기는 독일-네덜란드(5경기)전이었다. 독일은 네덜란드를 상대로 5대0 대승을 거두며 네이션스리그 A2조 1위로 8강 진출을 확정했다. 특히 네덜란드는 앞선 그리스전에서 7-0 대승을 거뒀지만, 독일 원정에서는 0대5로 완패하며 상승세를 이어가지 못했다.

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한국도 카타르와의 친선 A매치(8경기)에서 1대0으로 승리했다. 앞선 사우디아라비아전에서 2대3으로 패했던 한국은 카타르 원정에서 무실점 승리를 거두며 11월 두 차례 A매치를 1승 1패로 마무리했다.

이 밖에 노르웨이는 덴마크(11경기) 원정에서 3대2로 승리했고, 슬로베니아는 북마케도니아(7경기)를 3대0으로 꺾었다. 지브롤터-몰타(4경기), 헝가리-북아일랜드(12경기), 폴란드-스웨덴(13경기)전은 모두 1대1 무승부로 종료됐다.

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다음 회차인 축구토토 승무패 70회차는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 등 해외 축구 14경기를 대상으로 진행된다. 19일 오전 8시부터 발매를 시작하며, 21일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다.

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이번 회차에서 가장 주목할 경기는 리버풀-맨체스터유나이티드(12경기)전이다. 두 팀은 23일 오전 1시 30분 안필드에서 맞대결을 펼친다. 잉글랜드 축구를 대표하는 라이벌전인 만큼, 안방의 이점을 가진 리버풀과 원정에 나서는 맨유가 어떤 승부를 펼칠지 관심이 모인다. 뉴캐슬-아스널(7경기)전도 주요 관전 경기다. 뉴캐슬은 안방에서 아스널을 상대로 승리를 노린다. 아스널 역시 원정에서 승점 3점을 확보해야 하는 만큼, 양 팀이 어떤 경기력을 보여줄지 주목된다.

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스페인에서는 세비야-레알베티스(8경기)의 지역 라이벌전이 열린다. 두 팀의 맞대결은 '세비야 더비'로 불리는 만큼 치열한 승부가 예상된다. 이 밖에 레알마드리드-셀타비고(9경기), 헤타페-아틀레티코마드리드(14경기)전 등도 대상경기에 포함됐다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 69회차에서는 1등 164건을 비롯해 다수의 적중이 나왔다"며 "다음 70회차에는 EPL과 라리가의 주요 라이벌전 등 흥미로운 맞대결이 대상경기로 선정돼 해외 축구팬들이 승부를 예측하는 재미를 느낄 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

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한편, 축구토토 승무패 69회차 적중결과와 70회차 대상경기 및 발매 일정은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있다. 대상경기에 대한 자세한 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com