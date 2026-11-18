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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 현지에서 이강인의 한국 대표팀 활약을 칭찬했다. 그의 출전 시간도 적절히 배분되면서 아틀레티코 마드리드 입장에서는 만족할만한 A매치 휴식기였다.

스페인 에스토에스아틀레티는 18일(한국시각) '이강인은 한국 대표팀의 아슬아슬한 승리에서 탄탄한 경기력을 선보였다'며 '소속팀 아틀레티코 복귀에 앞서 대표팀 전술에서 자신이 대체 불가능한 선수라는 사실을 다시 한번 입증했다'고 보도했다.

이강인은 부상 없이 대표팀 일정을 소화했다. 아틀레티코는 바쁜 연말 일정을 앞두고 있기에 공격의 핵심 역할을 하는 이강인이 무사히 돌아왔다는 사실에 충분히 만족하고 있다.

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매체는 'A매치 기간은 언제나 소속팀 팬들에 대한 불안감을 안겨준다'며 '이번에는 특히 이강인의 활약에 관심이 집중됐다. 대표팀의 올해 마지막 경기에서 한국은 카타르를 상대로 어렵지만 매우 중요한 1대0 승리를 거뒀다'고 평가했다. 이어 '이 경기에서 이강인의 재능과 경기 운영 능력은 다시 한번 그의 발끝에서 빛났다'고 덧붙였다.

이강인은 지난 17일 열린 카타르전에서 66분을 소화했고, 기술적 역량을 뽐냈다. 중원에 활력을 불어넣고 카타르 수비진의 조직력을 무너뜨리기 위해 끊임없이 공간을 공략했다. 공격포인트를 기록하지 못한 것은 아쉽지만, 그의 활약은 한국이 주도권을 유지하는 데 핵심적인 역할을 했다.

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에스토에스아틀레티는 '경기 시작 휘슬이 울린 순간부터 한국 대표팀은 이강인을 팀의 창의적인 플레이를 이끄는 중심축으로 삼아 주도권을 잡으려 했다'며 '좁은 공간에서도 동료들과 유기적으로 패스를 주고받고 공을 지켜내는 능력 덕분에 카타르가 역습을 통해 공격을 전개하려 할 때마다 한국은 경기의 속도를 늦추며 흐름을 통제할 수 있었다'고 설명했다.

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이강인은 후반 21분에 교체돼 경기장을 빠져나왔다. 팀이 이기고 있는 상황이라 체력 안배 차원의 교체였다. 국제경기 일정과 장거리 이동까지 고려한 배려였으며, 지난 사우디전에서 풀타임을 소화했기 때문에 휴식이 필요한 상태이기도 했다. 매체는 이에 대해 '이강인의 몸 상태를 관리하고 곧 디에고 시메오네 감독의 지휘 아래 소속팀으로 복귀할 일정을 고려하면 매우 긍정적인 체력 안배였다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com