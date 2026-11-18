사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]다니 알베스의 별거 중인 모델 아내 조아나 산스가 결별을 공식 인정한 지 하루 만에 전 남편을 향해 분노를 쏟아냈다.

영국 매체 더 선은 17일(한국시각) '산스는 은퇴한 축구 선수인 남편이 2024년 성폭행 재판을 받을 당시 그의 곁을 지켰으나, 소셜 미디어 질문과 답변 시간에 한 팬의 질문에 답하며 브라질 출신 남편의 지나친 신앙심 때문에 결별하게 되었다고 밝혔다'고 보도했다.

산스는 소셜 미디어에서 한 팬이 알베스가 개종 후 참석하는 종교 예배에 동행하느냐고 묻자 "나는 신자가 아니다. 그가 하는 행동을 볼수록 이 모든 것으로부터 점점 더 멀어지게 된다"며 "바로 그 이유 때문에 우리가 별거한 지 꽤 되었다"고 털어놓았다. 딸이 태어난 지 불과 1년 만에, 9년간 이어온 결혼 생활이 파탄 났음을 스스로 드러낸 것이다.

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분노의 도화선은 알베스의 연설 영상이었다. 알베스는 최근 강연 투어를 위해 방문한 과테말라 복음주의 행사에서 "다른 이들이 나를 버렸을 때 예수님은 남으셨다"고 말했다. 이 영상이 온라인에 퍼지자 산스는 인스타그램 스토리에 장문의 글을 올려 정면으로 반박했다.

산스는 "오직 예수님만 곁에 남았다고 공개적으로 말하다니 정말 뻔뻔하다. 당신이 더 최악의 상황에 처해 있다고 생각해 내 고통은 속으로 삭였다"고 밝혔다. 이어 "온 세상이 내 위로 무너져 내리는 와중에도 면회를 갔고, 나와 상관없는 언론의 스포트라이트와 헤드라인을 감당했다"고 토로했다. 가족과 보낼 수 있었던 크리스마스를 알베스와 함께했고, 자신의 돈으로 청구서와 빚까지 갚아줬다는 주장도 덧붙였다.

사진캡쳐=더선

산스는 "이 모든 일은 당신이 나를 완전히 망가뜨리고 알아서 살아가라고 말한 뒤에 벌어졌다"며 "당신이 부양하던 모든 사람이 등을 돌렸을 때, 비행기 표 한 장 신세 진 적 없는 나를 배은망덕으로 되갚았다"고 직격했다.

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두 사람은 만난 지 2년 만인 2017년 이비자에서 결혼했다. 알베스는 2023년 1월 바르셀로나의 한 나이트클럽에서 여성을 성폭행한 혐의로 체포됐고, 2024년 2월 재판을 앞두고 14개월간 구금됐다. 1심에서 징역 4년 6개월을 선고받았으나 지난해 3월 항소심에서 유죄 판결과 실형이 모두 뒤집혔다. 산스는 구금 직후 이혼을 추진하고 있다고 인정했음에도 그에게 두 번째 기회를 줬고, 무죄 판결 사흘 만에 첫 임신 소식을 알렸다.

스페인 TV 진행자 하비 오요스는 "알베스가 복음주의 신앙에 삶을 바친 방식이 두 사람을 갈라놓았다"며 이혼 수순을 주장했다. 산스는 오요스의 게시물에 "항상 가장 예의 바른 분"이라는 댓글과 하트 이모티콘을 남겼다. 첫 결혼에서 두 자녀를 둔 알베스는 아직 공식 입장을 내지 않았으며, 결별 공개 후 어둠 속 비행기에서 성경을 읽는 사진만 공유했다.