사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 거취가 다시 관심을 모으고 있다.

튀르키예의 아스포르는 17일(한국시각) '김민재는 베식타스의 영입 1순위 센터백이다'고 보도했다.

아스포르는 '베식타스 수뇌부의 미팅에서 가장 먼저 내린 결정은 센터백 영입이다. 많은 이름이 거론되는 가운데, 페네르바체와 갈라타사라이가 관심을 보이는 김민재가 대상에 포함됐다. 베식타스의 이번 영입 시도는 매우 치열할 것이다. 겨울 이적시장에서도 김민재를 노릴 것이다. 빈센조 이탈리아노도 그를 매우 좋아한다'고 전했다.

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튀르키예의 볼게귄데미도 '베식타스가 수비 보강에 박차를 가하고 있다. 김민재는 최우선 영입 순위 명단에 올랐다. 수비 라인의 안정성을 높이는 데 중점을 두고 있으며, 김민재는 이러한 전략의 핵심 요소로 여겨지고 있다'고 설명했다.

김민재는 최근 튀르키예의 관심이 쏟아지고 있다. 튀르키예 파나틱 또한 '튀르키예 쉬페르리그 구단들이 겨울 이적시장을 앞두고 선수단 보강 작업에 본격적으로 나서고 있다. 김민재도 큰 관심을 받는 선수 중 한 명이다'고 밝혔다.

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어색한 무대는 아니다. 김민재는 유럽 진출 첫 무대가 바로 튀르키예였다. 2021~2022시즌 당시 페네르차베 유니폼을 입었다. 그는 쉬페르리그에서 압도적인 수비력을 선보이며 리그 정상급 센터백으로 활약했다. 곧바로 뜨거운 관심을 받으며 빅리그 진출까지 성공, 이탈리아 세리에A 나폴리로 이적해 승승장구했다. 리그 적응에는 걱정할 부분이 없다.

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다만 김민재가 튀르키예 이적을 원할지는 미지수다. 김민재는 나폴리에서의 성공 이후 바이에른 뮌헨으로 이적해 세계 최고 구단의 일원이 됐다. 지난 세 시즌 동안 아쉬움도 있었으나, 꾸준히 출전 시간을 유지했다. 올 시즌은 컨디션 회복과 함께 요나단 타와의 경쟁에서 앞서며 점차 팀의 주축으로 인정받는 모양새다. 바이에른도 김민재와의 재계약을 논의 준비 중인 것으로 알려졌다.

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변수는 역시 계약 연장 여부다. 2028년까지인 김민재와의 계약 기간을 고려하면 올 시즌이 재계약 합의를 위한 적기다. 반대로 올 시즌 혹은 내년 여름 안에 합의가 이뤄지지 못한다면, 계약이 1년 남은 김민재를 매각하는 것이 바이에른에도 이득이다. 김민재로서도 고민의 여지가 있다. 익숙한 튀르키예 무대의 구애, 더욱이 베식타스에는 한국 대표팀 동료 오현규도 활약 중이다. 다만 세계 최고 수준에서 경쟁을 이어나가고자 한다면, 바이에른과 재계약을 더 우선할 가능성도 충분하다. 김민재에게는 선택이 중요한 시기가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com