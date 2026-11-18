epa13386599 Japanese head coach Hajime Moriyasu looks on before the Mizuho Blue Challenge ? The Kallang Football Series international friendly match between Japan and Paraguay at the National Stadium in Singapore, 17 November 2026. EPA/HOW HWEE YOUNG

Japan's players present a souvenir jersey to head coach Hajime Moriyasu after the friendly soccer match between Japan and Paraguay in Singapore, Tuesday, Nov. 17, 2026. (AP Photo/Suhaimi Abdullah)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 '모리야스 체제'가 막을 내렸다. 이제는 오이와 고 감독 시대다.

모리야스 하지메 감독이 일본 축구대표팀 고별 경기를 치렀다. 일본은 17일(이하 한국시각) 싱가포르의 싱가포르 국립경기장에서 파라과이와 친선경기를 펼쳤다. 2018년 러시아월드컵 이후 일본 대표팀 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 이날 경기를 끝으로 물러났다. 일본은 1대2로 패했지만, 모리야스 감독은 선수 및 팬들의 뜨거운 박수 속 안녕을 고했다.

그는 일본을 이끌고 2022년 카타르, 2026년 북중미월드컵을 경험했다. 모리야스 감독은 북중미 대회 이후 유임돼 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 2027년 아시안컵까지 팀을 이끌기로 했다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)은 아시안컵을 내년 12월 23일로 연기했다. 개최국 정세 불안 때문이다. 이에 따라 모리야스 감독은 파라과이전을 끝으로 지휘봉을 내려놓았다. 통산 113경기 77승17무19패.

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현지 언론에 따르면 모리야스 감독은 "선수들 덕분에 정말 행복한 경험을 할 수 있었다. 훌륭한 스태프와 선수들을 만난 것은 큰 행운이었다. 행복한 시간을 보냈다. 모두에게 감사한 마음이다. 경기장에는 많은 팬들이 찾아와 줬고, TV를 통해서도 많은 분이 응원해 주셨다"며 "일본이 세계 최고가 되기 위해서는 지금부터 계속해서 실력을 쌓아나가야 한다고 생각한다. 선수들이 끊임없이 성장하기를 바란다. 일본 대표팀이 세계 최고를 향해 한 단계씩 나아가는 과정을 한 명의 팬으로 지켜보고 싶다"고 말하며 떠났다.

Soccer Football - Mizuho Blue Challenge - Japan v Paraguay - National Stadium, Kallang, Singapore - November 17, 2026 Japan head coach Hajime Moriyasu with fans in the stands after managing his final match for Japan REUTERS/Andy Chua TPX IMAGES OF THE DAY

일본은 이제 새 시대를 알린다. 오이와 일본 연령별 대표팀 감독이 지휘봉을 이어 받는다. 일본 언론 '스포츠호치'는 '일본축구협회는 후임 감독을 선정할 때 계승을 중시했다. 오이와 감독은 앞으로 모리야스 감독이 구축해 온 일본 대표팀의 장점을 이어받는 동시에 아직 넘어서지 못한 월드컵 8강의 벽에 도전하게 될 것'이라고 내다봤다.

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한국과는 사뭇 다른 모습이다. 한국은 대한축구협회장 공백은 물론, A대표팀 사령탑 자리도 정해진 것이 없다. '레전드' 안정환 해설위원은 한국-카타르 경기 해설 중 "(한국 축구) 결정을 내리는 사람이 없어서 아까운 시간을 보내는 것이 아쉽다. 우리는 시간을 많이 잃어버리고 있는 상황인데, 일본은 앞으로 4년을 바라보고 있다"고 했다. '영원한 라이벌' 한국과 일본 축구가 각기 다른 출발선에서 2027년을 시작하게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com