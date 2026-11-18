사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 한국 국가대표팀 공격수 오현규 영입에 관심을 갖고 있다는 소식이 꾸준히 나오고 있다.

영국 풋볼팬캐스트는 18일(한국시각) '토트넘은 과거 셀틱에서 활약했던 오현규의 영입을 놓고 1월 이적시장을 검토하고 있다'며 '구단 스카우트들도 좋은 평가를 내린 것으로 알려졌다'고 보도했다.

오현규는 셀틱과 헹크, 베식타시를 거치면서 유럽축구에 대한 경험을 쌓고 있는 선수다. 유럽에서도 그의 피지컬과 속도를 바탕으로 한 공격력이 충분히 통한다는 것을 증명하고 있다. 앞서 튀르키예 터키시 풋볼에 따르면 토트넘 스카우트들은 구단이 1월 영입을 검토하는 가운데 튀르키예 쉬페르리그와 UEFA 유로파리그에서 활약 중인 오현규의 경기를 관찰했다고 전했다. 베식타시는 오현규의 매각을 고려할 의향이 있지만, 최소 요구 이적료는 2500만파운드(약 440억원)에 달할 것으로 전망된다. 이는 베식타시가 지난 2월 헹크에 지불했던 1170만파운드(약 200억원)를 크게 웃도는 금액이다.

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오현규는 오는 2029년 7월까지 베식타시와 계약돼 있다. 지난 여름 이적시장을 통해 합류한 두샨 블라호비치가 최전방 주전 자리를 차지했지만, 빈첸초 이탈리아노 베식타시 감독은 여전히 오현규를 활용할 계획을 갖고 있다. 오현규는 지난 시즌보다 출전 기회가 급감했음에도 경기에 나설 때마다 위력적인 모습을 보여주고 있다. 지금으로서는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 향하는 선택지가 더 낫다. 토트넘에서의 경쟁이 블라호비치와의 경쟁보다는 수월할 것으로 전망된다.

매체는 '영국 무대로 복귀하는 것은 정기적으로 선발 출전할 기회가 주어진다면 오현규에게 매력적인 선택지가 될 수 있다'며 '이는 토트넘이 스카우트들의 관찰에 이어 실제 영입 제안까지 진행할 경우 오현규가 무엇을 원하는지 파악할 수 있는 대목이다'고 전했다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 오현규를 영입해 오마르 마르무시와 도미닉 솔란케의 선발 자리를 위협할 수 있는 선수라고 판단한다면 2500만파운드라는 이적료는 납득할 만한 수준이다. 그만큼 손흥민이 떠난 토트넘에는 이제 강력한 스트라이커가 없다. 반면 토트넘이 그를 교체 자원으로만 생각한다면 이야기는 달라진다. 이는 후반 막판 조커로 투입할 선수에게 쓰기에는 상당히 부담스러운 금액으로 여겨질 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com