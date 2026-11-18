6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]외부의 소리에 집중하기보다는 할 수 있는 일에 최선을 다하는 것, 이강인이 대표팀을 임하는 자세였다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 친선경기에서 1대0으로 승리했다. 한국 대표팀은 이번 경기를 끝으로 2026년 A매치 일정을 모두 마쳤다.

이강인도 선발 출전했다. 4-4-2 포메이션의 오른쪽 날개를 책임졌다. 후반 21분 교체 전까지 66분을 뛴 이강인은 우측에서 중앙까지 활발하게 움직이며 공격에 기여했다. 아쉽게도 공격 포인트를 기록하지는 못했으나, 날카로운 크로스와 드리블로 카타르 수비진을 위협했다.

Advertisement

이강인은 경기 후 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다"라며 "선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이어서 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 했다.

한국 축구를 대표하는 에이스, 그는 임시 체제로 이어지는 지금의 상황이 마냥 반가울 수는 없다. 6경기의 책임을 맡았던 모레노 감독은 일단 마침표는 찍었다. 모레노 감독은 앞서 2026년 북중미월드컵 탈락 이후 위기에 빠진 한국 축구의 소방수로 부임했다. 다만 '임시'였다. 조건이 따르는 시한부였다. 계약 기간이 11월 27일까지 총 6경기, 그 안에 성과를 보여야 아시안컵까지 임기를 연장할 수 있는 운명이었다. 문제는 아시안컵의 연기였다. 사우디아라비아 정세가 혼란스러워지며 11개월 연기가 결정됐고, 모레노 감독의 운명도 안갯속에 빠졌다.

Advertisement

이강인은 "모레노 감독님이 라커룸에서 선수들에게 6경기를 치른 것에 대한 고마움을 전하셨다. 선수들끼리 잘 뭉치면 더 큰 것을 얻어낼 수 있을 것이라는 말씀도 해주셨다. 너무 감사드린다. 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황인 만큼 선수들도 감독님의 행운을 빌어드렸다"고 했다.

Advertisement

그간 가장 마음 고생이 심했을 선수도 이강인이다. 2026년 북중미월드컵을 기점으로 명실상부한 한국 대표팀 에이스로 올라선 이강인이다. 기량면에서도 대표팀 내에서 가장 돋보이는 선수다. 하지만 지난 9~10월 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케) 사이의 내부 불화설 등이 수면 위로 올라오며, '왕따설'의 주범으로 몰리는 등 무분별한 비난의 피해자가 됐다. 한국 축구를 책임지는 에이스에게는 가혹한 대우였다.

Advertisement

그럼에도 이강인은 성숙한 자세를 보였다. 그는 대표팀 안팎에서 불화설이 퍼졌던 것에 대해 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다. 냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤 할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다"고 말했다. 어려운 순간임에도 더 좋은 대표팀이 되기 위해 스스로 최선을 다할 것임을 다짐했다. 이강인은 "선수들은 항상 좋은 모습을 보여 드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"라고 강조했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com