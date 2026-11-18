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[스포츠조선 강우진 기자]아시아를 제패한 일본 축구가 세계 축구의 중심에 우뚝 설 수 있을까. 일본은 FIFA(국제축구연맹) 회장 자리에 자국 출신을 앉히는 시나리오를 써 내려가고 있다.

일본 야후스포츠는 18일(한국시각) '일본 축구계에서 FIFA 회장이 탄생할 가능성이 열렸다'며 '일본축구협회(JFA)는 이날 다시마 고조 JFA 명예회장을 FIFA 회장 선거 후보자로 공식 추천하는 서한을 지난 17일 FIFA에 제출했다고 발표했다'고 전했다.

JFA는 이달 5일 열린 제13차 이사회에서 다지마의 FIFA 회장 선거 후보자 추천을 만장일치로 의결했다. 이후 공식 절차에 돌입했다. 다만 이번 서한 제출만으로 후보자 자격이 확정된 것은 아니다. 앞으로 FIFA 규정에 따라 적격성 심사 등이 진행되며, 자격 요건을 충족한 것으로 확인된 이후 정식 후보자가 발표될 예정이다. 로이터 통신에 따르면 다지마 회장은 후보 등록에 필요한 FIFA 회원국 축구협회 5곳의 지지를 확보했다.

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FIFA 회장 선거는 내년 3월 18일 모로코 라바트에서 열리는 제77회 FIFA 총회에서 실시된다. FIFA에 가입한 211개 회원국 축구협회의 투표를 통해 차기 회장이 선출된다. 다지마 회장은 이번 후보 추천과 관련해 JFA와 후보 추천에 필요한 지지를 보내준 각국 축구협회 등에 감사를 표했다. 또한 자신이 출마를 결심한 배경으로 국제 축구계에서 높아진 일본 축구의 위상을 들었다. 모리야스 하지메 감독이 이끈 남자대표팀의 성장과 여자 대표팀의 월드컵 우승, 각 연령별 대표팀의 세계 대회 성적 등을 근거로 들었다.

이번 선거에서 다지마 회장이 맞붙을 상대는 2016년부터 FIFA 회장을 맡아왔으며, 4선에 도전하는 잔니 인판티노 회장이다. 인판티노 회장은 2026년 월드컵 상업권 매각 논란 등으로 비판을 받아왔다. 여기에 필리프 디알로 프랑스축구협회 회장 역시 인판티노에 맞서 출마할 의향을 밝히면서 선거 구도에도 변화가 생기고 있다. 다지마 회장이 쟁쟁한 후보들을 밀어내고 정상에 설 수 있을지 기대를 모은다. 일본이 세계 축구계를 주무를 날이 머지 않았을 수도 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com