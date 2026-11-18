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[스포츠조선 박찬준 기자]모레노호의 여정이 일단 끝이 났다. .

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 17일 오후 11시(한국시각) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르(FIFA랭킹 60위)와 친선 경기에서 오세훈의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 2대3 충격패를 당했던 13일 사우디아라비아전과 비교해 7명을 바꾼 한국은 한결 나아진 경기력으로 시종 카타르를 두드렸다. 하지만 무려 21개의 슈팅을 때리고도 한 골 밖에 넣지 못하며, 이기고도 찝찝한 경기를 했다. 암흑같았던 2026년 마지막 A매치에서 승리를 챙겼다는게 위안이었다.

카타르전은 모레노 감독의 마지막 경기였다. 모레노 감독은 지난 9월 홍명보 감독 사퇴로 공석이 된 A매치 감독직에 올랐다. 사상 첫 스페인 감독이었다. 그의 계약기간은 11월 27일까지로, 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 합쳐 6경기를 이끌기로 합의했다. 다만 6경기 결과를 토대로 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정이었던 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 옵션을 포함했지만, 아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 12월로 연기가 되며 애매하게 임기를 마쳤다.

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용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

모레노 감독은 카타르전을 마치고 "계약 연장 가능성을 생각하고 있다. 더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다"고 의지를 드러냈다. 하지만 모레노 감독이 계속해서 한국 대표팀을 이끌 가능성은 높아보이지 않는다. 모레노 감독이 6경기에서 거둔 성적은 3승1무2패. 결과만 놓고본다면 최악까지는 아니지만, 내용까지 모두 고려한다면 낙제점에 가깝다.

'전술 천재'라는 기대감과 달리, 모레노 감독은 매경기 같은 문제를 답습했다. 선수들의 장점을 살리지 못하는 4-4-2를 고집했고, 특정 선수에 의존하는 모습을 보였다. 특징 없는 플랜A 탓에 전반 고전한 뒤 후반 교체로 극복하는 양상을 반복했다. 무엇보다 한국 대표팀의 문제를 해결할 수 있는 '적임자'라는 확신을 주지 못했다.

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사실 예견된 실패였다. 세대교체, 내부 갈등 등 해결해야 할 문제가 수두룩한 가운데, 특별한 권한도, 시간도 없는 임시 감독을 뽑은 것 자체가 패착이었다. 더욱이 정부의 눈치를 보느라 대한체육회 규정에 따라 공개채용으로 뽑으며, 우리 현실에 맞는 감독을 능동적으로 찾지 못했다. '누가'가 아닌 '어떻게'에 방점이 찍힌 현행 방식에서 모레노 감독은 절차에 가장 적합한 감독이었을 뿐이다.

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울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

일단 모레노 감독은 스페인 스태프와 함께 한국으로 오지 않고 스페인으로 돌아간다. 국가대표 전력강화위원회는 당장 다음주에 소집해 이번 6경기 결과를 토대로 평가작업을 펼칠 예정이다. 가급적 모레노 감독은 계약기간이 끝나기 전 결론을 낼 계획이다. 현재로서는 결별할 공산이 크다. 축구계 안팎에서도 '모레노 감독으로는 쉽지 않다'는 공감대가 형성된 모습이다.

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문제는 그 다음이다. 당장 3월부터 다시 A대표팀의 시계가 돌아간다. 2027년은 아시안컵의 해다. 아시안컵의 중요성은 갈수록 올라가고 있다. 동시에 난이도도 올라갔다. 67년 동안 아시안컵을 들어올리지 못한만큼, 철저한 준비가 아니면, 또 다시 실패다. 모레노 감독과 동행하지 않는다면, 빨리 새로운 감독을 찾아야 한다. 임시는 더이상 안된다. 황인범(포르투)도 "더이상 임시 감독은 대표팀에 바람직하지 않다"고 쓴소리를 던졌다.

관건은 역시 KFA 차기 회장 선거다. 당초 12월18일 예정됐지만, 정부의 과도한 개입을 이유로 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸며, 내년으로 미뤄졌다. 3월을 넘지 않아야 하는만큼, 2월 중순이나 말 진행될 가능성이 높다. 결국 새로운 집행부가 꾸려지기 전에 새로운 감독을 뽑아야 한다.

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상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

앞서도 차기 회장 선거를 이유로 임시 감독을 뽑았던만큼, 부담스럽겠지만 이번에는 용기를 내야 한다. 비판을 피하기 위해 공채에 기댈 것이 아니라, 좋은 사령탑을 모셔온다는 각오로 감독을 선임해야 한다. 그렇지 않으면 희망은 없다. 한국축구는 이제 더이상 같은 실수를 반복할 시간조차 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com