Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 정규리그 홈 최종전에서 선수와 팬이 하나 된 '원팀' 응원전을 펼친다.

서울 이랜드는 22일 오후 4시30분 목동운동장 레울파크에서 충남아산과 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 홈경기를 치른다.

서울 이랜드는 7일 전남전부터 승격 동행 캠페인 'ONE TEAM, SEOUL'을 이어오고 있다. 서울 이랜드의 승격을 응원하는 누구나 '원팀 서울'의 팀원이 되어 승격의 순간까지 선수단과 함께 뛰는 캠페인으로 이번 충남아산전에서는 그 열기를 응원석으로 옮긴다.

Advertisement

이를 위해 선수와 팬 모두가 응원석인 S석 한곳에 모여 응원하는 'ONE TEAM, ONE STAND'를 진행한다. 승격 경쟁의 막바지에 경기장 곳곳의 응원을 한데 모아 선수들에게 가장 큰 목소리를 전한다는 계획이다.

W석·E석 시즌권 소지자도 장외 이벤트존 인포메이션 부스에서 시즌권 인증 후 S석 티켓을 수령할 수 있다. 여기에 초보 직관러 20명과 함께하는 축구 입덕 프로그램 '서울이 조아람!'에 S석에서 첫 직관 응원에 나서 힘을 보탠다.

Advertisement

이렇게 모인 팬들을 위해 S석 게이트에서는 'ONE TEAM, SEOUL' 특별 응원 타올을 선착순으로 증정한다. 선수단도 S석으로 향한다. 킥오프 30분 전인 오후 4시부터 S석 게이트에서 입장하는 팬들에게 핫팩과 응원 클래퍼를 직접 건네고 관중석에서 팬들과 함께 응원에 참여한다.

Advertisement

지난 전남전에서 화제를 모은 '라커룸 라이브'도 다시 찾아온다. 킥오프 직전 결전을 준비하는 선수단 라커룸을 경기장 전광판으로 생중계해 관중석의 팬들이 선수들과 같은 호흡으로 경기를 시작할 수 있다.

Advertisement

구단 공식 오프라인 스토어 '레울샵'에서는 캠페인 기획전의 두 번째 순서인 'Legacy Drop'이 열린다. 지난 전남전에서 선수단 의류를 선보인 데 이어 이번에는 역대 유니폼 상·하의를 판매한다. 장외 이벤트존에서도 '원팀' 분위기를 함께 만들어간다. 지난 전남전에 이어 PK 챌린지와 풋볼 다트로 구성된 '입단 테스트'를 치르고 계약서 작성과 '입단 오피셜' 사진 촬영까지 체험하는 '12번째 선수 영입 프로젝트'를 진행한다.

이에 더해 분필로 바닥에 응원 메시지를 남기는 '분필로 채우는 레울파크', 선수 얼굴을 큼직하게 키운 피켓과 인증샷을 남기는 '대두샷 챌린지' 등이 팬들을 맞이한다.

Advertisement

서울 이랜드 FC 관계자는 "한 시즌 동안 레울파크를 채워주신 팬들께 감사한 마음을 전하고 선수와 팬이 한자리에서 같은 목소리를 내는 장면을 만들고자 했다. 정규리그 홈 최종전인 만큼 더욱 많은 팬들이 S석에 모여 선수들에게 큰 응원을 보내주시고 승격의 순간까지 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com