Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 15일 안영생활체육시설단지 내 축구장에서 (사)대전광역시축구협회와 함께 개최한 '제4회 2026 하나은행컵 대전사랑 동호인 축구대회'를 성황리에 마무리했다.

올해로 4회째를 맞은 하나은행컵 대전사랑 동호인 축구대회는 지역 축구 동호인들의 교류와 화합을 도모하고, 지역사회 내 건강한 축구 문화 확산을 위해 마련된 대회다. 올해는 여자부, 대학부, 청년부(20~30대), 장년부(40대), 노장부(50대), 실버부(60대) 등 총 6개 부문에서 31개 팀, 약 800명의 선수가 참가해 축구를 통한 소통과 화합의 시간을 가졌다.

대회는 오전 8시 개회식을 시작으로 안영생활체육시설단지 내 5개 축구장에서 부문별 예선과 결승전이 진행됐다. 참가 선수들은 각 부문의 우승을 목표로 열띤 경기를 펼쳤으며, 승패를 떠나 서로를 격려하고 응원하며 축구로 하나 되는 화합의 장을 만들었다.

Advertisement

치열한 경쟁 끝에 여자부에서는 중구 스카이, 대학부에서는 대전대 히어로, 청년부(20~30대)에서는 중구 오류FC, 장년부(40대)에서는 서구 JDFC, 노장부(50대)에서는 유성구 한빛축구회, 실버부(60대)에서는 서구 백호60FC가 각각 우승의 영예를 안았다.

경기 종료 후에는 각 부문별 우승, 준우승 및 공동 3위 팀에 트로피와 함께 지역화폐인 '온통대전' 카드가 시상품으로 수여됐다. 최우수선수(MVP), 우수선수상, 최우수지도자상, 우수심판상 등 개인 시상을 통해 대회에서 뛰어난 활약을 펼친 선수와 관계자들을 격려했다.

Advertisement

특히 우승팀에는 우승 기념 패치가 제공되며, 향후 대전하나시티즌 홈경기에서 별도의 시상식이 진행될 예정이다. 이를 통해 지역 동호인 축구와 프로축구를 연결하고, 참가 선수들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

Advertisement

대회 현장에는 참가자들을 위한 다양한 부대행사도 마련됐다. 하나은행 홍보부스와 커피차를 운영해 참가자들에게 기념품과 음료를 제공했으며, QR코드를 활용한 경품 추첨 이벤트를 통해 레이저 게이밍 체어, 레이저 해드셋, 대전하나시티즌 유니폼과 사인볼, 머플러 등 다양한 경품을 증정하며 대회의 즐거움을 더했다.

Advertisement

대전하나시티즌 김원택 단장은 "올해로 4회째를 맞은 하나은행컵 대전사랑 동호인 축구대회가 참가자 여러분의 뜨거운 열정과 성원 속에 성공적으로 마무리됐다"며 "앞으로도 지역 축구인들이 함께 소통하고 교류할 수 있는 기회를 지속적으로 마련하고, 지역 축구 문화 발전과 축구 저변 확대를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com