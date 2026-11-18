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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)의 수비수 이민형이 사회복무를 마치고 팀에 복귀했다.

이민형은 구단의 K3리그 시절부터 함께한 선수 가운데 현재 선수단에 남아 있는 유일한 선수다. 2020년 K3리그 청주FC에 입단한 이민형은 구단이 K리그2에 참가한 첫해인 2023년부터 수비진의 주축으로 활약했다. 2023시즌 26경기 2골, 2024시즌 28경기 1골을 기록하며 프로 무대에서 두 시즌 통산 54경기 3골을 올렸다.

2024시즌에는 천안시티FC와의 '충청더비'에서 극적인 결승골을 터뜨렸다. '하나은행 K리그2 2024' 2라운드 천안전에서 경기 종료를 1분 앞두고 역전골을 넣어 2대1 승리를 이끌었다. 이 활약으로 2라운드 베스트11과 최우수선수에 선정됐다.

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이민형은 큰 키를 바탕으로 공중볼 경합에 강점을 보이는 수비수다. 세트피스에서는 헤더로 공격에도 힘을 보탠다. 충북청주는 K리그2에서 두 시즌을 소화한 이민형의 복귀로 수비진에 높이와 경험을 더했다.

광양제철중·고를 거치며 전남드래곤즈 유스에서 성장한 이민형은 2015년 U-20 대표팀에 선발됐다. 이후 동국대학교를 거쳐 청주FC에 입단했으며, 2025년 2월부터 사회복무요원으로 복무하며 K4리그 세종 SA축구단에서 뛰었다.

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이민형은 "충북청주FC는 제 집이자 고향 같은 팀이다. 가족의 품으로 돌아온 것 같아 정말 기쁘다"며 "늘 팬분들의 응원 소리와 목소리가 그리웠다. 기다려 주셔서 감사드리고 빠른 시일 내에 경기장에서 찾아뵙겠다"고 말했다.

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복귀와 동시에 팀 훈련에 합류한 이민형은 등번호 15번을 달고 남은 2026시즌을 소화한 뒤 2027시즌을 준비한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com